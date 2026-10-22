Park Min Young dan Yook Sungjae akan Beradu Akting di Drama Nine To Six, Simak Kisahnya

Park Min Young dan Yook Sungjae . Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Park Min Young akan membuktikan kehebatna aktingnya lewat drama Korea berjudul Nine to Six, dimana ia menjalani pembacaan naskah
Dikutip dari Soompi, Kamis (22/10), telah mengumumkan tanggal tayang perdananya, ia juga akan beradu akting dengan Yook Sungjae
Menariknya, Nine to Six mengisahkan tentang Kang Yi Ji (Park Min Young), yang selama ini mengesampingkan kehidupan asmara demi fokus penuh pada pekerjaannya.
Bertemu dengan Han Seon Woo (Yook Sungjae) yang penuh perhatian dan berhati hangat, membuat ia belajar tentang cara mencintai.
Jadi rekomendasi, drama ini menghadirkan kisah cinta antara dua karakter dengan kepribadian yang kontras, di perusahaan Chronic Motors.
Dalam serial ini, Kang Yi Ji digambarkan sebagai sosok workaholic yang logis, berkepala dingin, dan nyaris sempurna.
Menariknya, meski sangat tegas dalam urusan pekerjaan, ia justru canggung saat berhadapan dengan cinta.
Nantinya akan ada Han Seon Woo hadir sebagai sosok pria yang lebih muda, berhati hangat, penuh kasih sayang, serta memancarkan pesona yang ceria dan lembut.
Go Soo, yang kembali ke genre romansa setelah 15 tahun, memerankan Park Hyun Tae, seorang manajer umum elit yang sangat kompeten.
Joo Hyun Young berperan sebagai Shin Ji Won, sahabat dekat Kang Yi Ji yang telah menjadi ibu rumah tangga penuh waktu selama tujuh tahun, Kim Mi Kyung menjadi ibu Kang Yi Ji bernama Lee Kyung Shim.
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