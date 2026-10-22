Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Kamis, 22 Oktober 2026 | 17.09 WIB

Woo Davi, Kang Ae Shim, Kim Hyun Jin, Pyo Ye Jin, dan Lee Ki Taek Bakal Kolaborasi Drama Sound:Track

Pemeran drama Sound:Track. Sumber Foto: Soompi - Image

Pemeran drama Sound:Track. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Jadi rekomendasi, drama Korea Spesial KBS 2026 ‘Sound:Track’ (judul literal) akan diperankan Woo Davi, Kang Ae Shim, Kim Hyun Jin, Pyo Ye Jin, dan Lee Ki Taek

Dikutip dari Soompi, Kamis (22/10), menghadirkan kisah seru, Sound:Track menjadi sebuah proyek antologi yang menghadirkan delapan drama lepas.

Kisah cinta, perpisahan, dan pertumbuhan pribadi melalui musik yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari akan dihadirkan di drama ini

Faktanya, di bagian pertama, You More Than the Scent of Spring, mengisahkan seorang penyanyi-penulis lagu yang mengalami demam panggung setelah kehilangan kucing kesayangannya.

Dalam prosesnya, ia berharap dapat mendengar pesan terakhir dari kucingnya, ia pun memulai perjalanan menuju sebuah toko serba ada.

Menariknya, Woo Davi berperan sebagai Kim Na Eun, penyanyi-penulis lagu yang berjuang melawan demam panggung setelah kucingnya, Haru, mati.

Kemudian akan ada Kang Ae Shim memerankan pemilik toko serba ada yang bermimpi menjadi vokalis band, sebagai Gu Joon Young, Kim Hyun Jin dieritakan sebagai  seorang pekerja paruh waktu di toko kamera.

Menariknya untuk bagian kedua, After the Play Ends, mengisahkan seorang produser (PD) program berita dan isu terkini yang dipindahkan ke acara anak-anak yang hampir dihentikan penayangannya.

Pyo Ye Jin berperan sebagai Na Hye Mi, seorang produser-sutradara penuh semangat, dimana sudut pandangnya berubah setelah ia ditugaskan untuk menangani acara anak-anak berjudul Binggu and Baenggu.

Lee Ki Taek berperan sebagai Gu Joon Young, seorang penulis untuk program anak-anak tersebut, saksikan dram ini pada 18 November pukul 21.50 KST.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jalani Pembacaan Naskah Drama GIFT, Kim Woo Bin, Seo Eun Soo Tunjukkan Chemistry - Image
Music & Movie

Jalani Pembacaan Naskah Drama GIFT, Kim Woo Bin, Seo Eun Soo Tunjukkan Chemistry

Kamis, 22 Oktober 2026 | 03.59 WIB

Akankah Shin Ye Eun Menggantikan Peran Mun Ka Young di Drama yang dibintangi Cha Eun Woo? - Image
Music & Movie

Akankah Shin Ye Eun Menggantikan Peran Mun Ka Young di Drama yang dibintangi Cha Eun Woo?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.02 WIB

Ini 5 Rekomendasi Drama yang diperankan Kim Young Kwang, Ada Take Charge of My Heart hingga Trigger - Image
Music & Movie

Ini 5 Rekomendasi Drama yang diperankan Kim Young Kwang, Ada Take Charge of My Heart hingga Trigger

Minggu, 18 Oktober 2026 | 22.57 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore