Woo Davi, Kang Ae Shim, Kim Hyun Jin, Pyo Ye Jin, dan Lee Ki Taek Bakal Kolaborasi Drama Sound:Track

Pemeran drama Sound:Track. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Jadi rekomendasi, drama Korea Spesial KBS 2026 ‘Sound:Track’ (judul literal) akan diperankan Woo Davi, Kang Ae Shim, Kim Hyun Jin, Pyo Ye Jin, dan Lee Ki Taek
Dikutip dari Soompi, Kamis (22/10), menghadirkan kisah seru, Sound:Track menjadi sebuah proyek antologi yang menghadirkan delapan drama lepas.
Kisah cinta, perpisahan, dan pertumbuhan pribadi melalui musik yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari akan dihadirkan di drama ini
Faktanya, di bagian pertama, You More Than the Scent of Spring, mengisahkan seorang penyanyi-penulis lagu yang mengalami demam panggung setelah kehilangan kucing kesayangannya.
Dalam prosesnya, ia berharap dapat mendengar pesan terakhir dari kucingnya, ia pun memulai perjalanan menuju sebuah toko serba ada.
Menariknya, Woo Davi berperan sebagai Kim Na Eun, penyanyi-penulis lagu yang berjuang melawan demam panggung setelah kucingnya, Haru, mati.
Kemudian akan ada Kang Ae Shim memerankan pemilik toko serba ada yang bermimpi menjadi vokalis band, sebagai Gu Joon Young, Kim Hyun Jin dieritakan sebagai seorang pekerja paruh waktu di toko kamera.
Menariknya untuk bagian kedua, After the Play Ends, mengisahkan seorang produser (PD) program berita dan isu terkini yang dipindahkan ke acara anak-anak yang hampir dihentikan penayangannya.
Pyo Ye Jin berperan sebagai Na Hye Mi, seorang produser-sutradara penuh semangat, dimana sudut pandangnya berubah setelah ia ditugaskan untuk menangani acara anak-anak berjudul Binggu and Baenggu.
Lee Ki Taek berperan sebagai Gu Joon Young, seorang penulis untuk program anak-anak tersebut, saksikan dram ini pada 18 November pukul 21.50 KST.
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Jawa Pos
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