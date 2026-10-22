Film Pirunduk Angkat Urban Legend dari Tanah Banjar Dalam Balutan Horor

JawaPos.com - Film Pirunduk karya sutradara Billy Christian memberikan warna baru di industri perfilman horor Tanah Air.

Berbeda dari proyek serupa lainnya yang kerap mengambil latar belakang budaya Jawa, film tersebut mengangkat urban legend masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan.

Menyorot kehidupan Siti (Aulia Sarah), seorang perempuan Banjar yang hidupnya penuh tragedi pada 1980-an.

Dia dipaksa menikah dengan juragan kaya bernama Badarudin (Bucek Depp) demi melunasi utang-utang ayahnya.

Kehidupan rumah tangganya kerap diwarnai kekerasan dalam rumah tangga karena Siti tak kunjung melahirkan anak.

Bertahun-tahun terkurung dalam pernikahan yang tidak harmonis, Siti nekat mempelajari ilmu hitam terlarang Pirunduk.

Semua itu dilakukan demi tampil menawan dan menundukkan hati suaminya yang sudah menemukan istri muda, Ratih (Yoriko Angeline).

Namun, keputusan itu malah mendatangkan teror yang mengancam nyawanya.