Sinopsis Film As Above, So Below (2014): Terkadang Para Arkeolog Juga Perlu Menerima Kekalahan

JawaPos.com - Rasa ingin tahu adalah pendorong seseorang menemukan atau menciptakan sesuatu untuk membuktikan teori seseorang. Sebagian rasa ingin tahu ini dapat membuat seseorang sukses, tapi tidak sedikit pula yang harus menerima kekalahan bahwa mereka salah.



Para peneliti sejarah memiliki keinginan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak tercatat atau hilang dalam dokumentasi apapun. Hal-hal ini bisa merupakan harta, relik, atau sesuatu yang dianggap mitos oleh orang-orang.



Scarlet (Perdita Weeks) bercita-cita untuk menyelesaikan penelitian dan pencarian ayahnya, dimana ayahnya mencari-cari Batu Bertuah milik ahli alkemi Nicholas Flamel. Menurut legendanya, batu itu memiliki komponen yang dapat mengubah besi apa pun menjadi emas atau perak, hingga memberikan hidup kekal.



Ayahnya Scarlet juga adalah seorang arkeolog terobsesi dengan Batu Bertuah ini. Namun entah mengapa ayahnya kehilangan akal dan mengakhiri hidupnya.

Penelitian ayahnya membawa Scarlet ke Iran, dimana ia menemukan sebuah katakomba tersembunyi di bawah rumah warga. Ia mendapatkan bantuan dari warga lokal yang juga bisa memandu Scarlet sebelum katakomba dihancurkan militer negara.

Dari penemuannya di Iran, Scarlet menemukan petunjuk bahwa terdapat jejak Batu Bertuah di Paris, Prancis. Maka ia merekrut temannya sebagai kameramen, Benji (Edwin Hodge), dan penerjemah Bahasa Aramaik, George (Ben Feldman). Bersama-sama Scarlet menjadikan proyek ini sebagai film dokumenter.

Mereka pergi ke rumah yang dulunya milik Nicholas Flamel. Mereka tiba di ruang bawah tanah tempat makamnya berada. Scarlet menjelaskan bahwa sudah ada banyak penjarah makam yang membuka makam, namun batu tidak ditemukan di sana.

Scarlet memberi tahu bahwa lokasi batu konon disembunyikan dalam bentuk kode pada batu nisan Nicholas Flamel. Disinilah George mulai dibutuhkan, tapi ia awalnya tidak ingin ikut masuk ke dalam katakomba. Namun Scarlet meyakinkannya untuk setidaknya ikut hingga gerbang masuk.

