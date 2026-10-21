Intip Kisah Seo Hyun Jin yang Melupakan Beban Hidup dalam Drama Baru The Perfect Lie

JawaPos.com – Seo Hyun Jin yang telah membutikan bakat aktingnya, kini akan berperan di drama Korea bertajuk The Perfect Lie

Dikutip dari Soompi, Rabu (21/10), di drama ini, ia berperan sebagai Kang Ji Sun, seorang pustakawan sekolah dasar.

Meski menjalani kehidupan yang tenang, ia tiba-tiba terjebak dalam sebuah insiden tak terduga setelah menjalani kencan pertama sempurna dengan Min Joon Ho (Yoo Yeon Seok).

Makin membuat penasaran, ia adalah pria yang berhasil membuatnya merasakan kembali debaran jantung setelah sekian lama.

Disutradarai oleh Jo Young Min, dengan karya sebelumnya, You and Everything Else, drama ini berpusat pada seorang pria dan wanita yang memberikan keterangan berbeda.

Terlihat dari foto-foto yang baru dirilis memperlihatkan Seo Hyun Jin sedang menatap laut dalam diam saat ombak bergulung datang.

Foto lainnya menampilkan dirinya saat masuk ke dalam air untuk menaiki papan selancarnya, serta saat ia berjalan keluar dari air.

Dalam drama ini, berselancar menjadi elemen kunci yang mengungkap kepribadian dan sisi batin Kang Ji Sun.

Meskipun ia adalah seorang pustakawan yang selalu menampilkan senyum hangat di hadapan anak-anak, ia menyimpan luka mendalam akibat kehilangan kedua orang tuanya di usia muda.