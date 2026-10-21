Hyungwon MONSTA X Bagikan Momen di Balik Panggung dan Keseruan Selama Tur Dunia

JawaPos.com - Hyungwon MONSTA X bagikan potret kesehariannya selama menjalani rangkaian tur dunia bersama grupnya.

Menurut laporan allkpop, Hyungwon mengunggah sejumlah foto melalui Instagram pada 17 Oktober, mulai dari suasana di belakang panggung konser hingga momen santai ketika menjelajahi kota di sela jadwal tur.

Salah satu foto memperlihatkan Hyungwon mengenakan mantel hitam panjang di tengah pencahayaan merah dan efek kabut panggung.

Potret tersebut menampilkan suasana dramatis yang berbeda dari foto-foto santai lainnya. Unggahan ini memberikan gambaran kepada penggemar mengenai suasana di balik penampilan MONSTA X selama menjalani tur.

Hyungwon juga membagikan foto saat menikmati waktu luang dengan mengunjungi sebuah danau. Dalam keterangan unggahannya, ia menulis candaan tentang air danau yang tidak terasa asin.

Komentar ringan tersebut memperlihatkan sisi humor sang idol ketika menikmati suasana di luar kesibukan sebagai performer.

Selain aktif bersama MONSTA X, Hyungwon juga mengembangkan kariernya melalui berbagai kegiatan individu.

Ia pernah tampil dalam sejumlah drama televisi, menjadi pembawa acara program musik mingguan seperti Show! Music Core dan Inkigayo, serta menghadirkan konten personal melalui serial web Chaessi Drifting.

Sepanjang 2026, Hyungwon menjalani beragam aktivitas musik, termasuk merilis lagu solo “growing pains” dan album Unfold.