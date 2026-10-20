Street Fighter Sukses Raih Rp 841 Miliar di Box Office, Penggemar Puas Meski Skor Kritikus Rendah

JawaPos.com - Film adaptasi gim populer Street Fighter produksi Capcom berhasil menduduki posisi puncak box office global dengan pendapatan pembukaan sebesar USD 51,1 juta atau sekitar Rp841,65 miliar.

Meski mencatatkan hasil komersial yang menjanjikan, film garapan Kitao Sakurai tersebut menerima beragam tanggapan.

Berikut 4 fakta dari kesuksesan komersial film Street Fighter meski mendapatkan skor kritikus yang kurang memuaskan, seperti dilansir dari laman IGN pada Selasa (20/10).

1. Mendominasi Box Office di Tengah Ulasan Kurang Memuaskan

Street Fighter meraup pendapatan sebesar USD 31 juta atau sekitar Rp511 miliar di Amerika Serikat dan USD 20,1 juta atau sekitar Rp331,65 miliar dari pasar internasional pada akhir pekan pembukaannya.

Pencapaian tersebut menempatkan film ini di posisi teratas box office global, meskipun ulasan kritikus menunjukkan bahwa keberhasilan komersialnya belum sepenuhnya sejalan dengan penerimaan kalangan pengulas film.

2. Kritikus Menyoroti Kualitas Adaptasi Gim

Dalam beberapa hari pertama penayangannya, Street Fighter memperoleh skor kritikus sebesar 44 di IMDb, 41 persen di Rotten Tomatoes, dan nilai 6 dari 10 dari IGN. Tanggapan tersebut menunjukkan bahwa sebagian kritikus menilai film ini belum mampu memenuhi standar adaptasi film secara keseluruhan, meskipun tetap menawarkan hiburan yang dapat dinikmati oleh penonton tertentu.

3. Penggemar Justru Menikmati Adegan Pertarungan