Drama The Long Shot Trial Harus ditunda, Buntut dari Kontroversi Keluarga Aktris Ha Young?

JawaPos.com - Setelah latar belakang kakeknya yang terungkap, drama The Long Shot Trial dari aktris Korea Ha Young mengalami penundaan jadwal tayang

Dikutip dari Soompi, Selasa (20/10), menanggapi laporan tersebut, perwakilan dari SBS menyampaikan, "Benar bahwa jadwal tayang drama ini telah disesuaikan.”

Dalam kesempatan itu, mereka juga mengumumkan penundaan penayangan yang sedianya dijadwalkan pada paruh pertama tahun depan.

Mereka menambahkan, "Kami sedang mempertimbangkan berbagai opsi dengan saksama karena produksi ini melibatkan banyak sekali staf dan pemeran.”

Tim juga mengungkapkan bahwa memang belum ada keputusan mengenai kapan tepatnya drama ini akan ditayangkan.

Berasal dari sebuah drama Jepang, The Long Shot Trial merupakan komedi hukum ringan yang mengisahkan sekelompok anggota firma hukum yang unik.

Firma ini dipimpin oleh Kwon Baek (Lee Je Hoon), seorang mantan pengacara yang kini bekerja sebagai manajer kantor hukum.