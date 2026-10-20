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Aulia Ramadhani
Selasa, 20 Oktober 2026 | 23.33 WIB

Akankah Kim Hee Sun dan Go Soo akan Menerima Tawaran di Proyek Drama ‘The Wife’?

Kim Hee Sun dan Go Soo . (Soompi) - Image

Kim Hee Sun dan Go Soo . (Soompi)

JawaPos.com – Jadi tontonan menarik, penggemar akan melihat kolaborasi antara aktris Korea Kim Hee Sun dan Go Soo

Dikutip dari Soompi, untuk pertama kalinya dalam 23 tahun melalui sebuah drama baru, berjudul The Wife, mereka akan reuni

Menanggapi laporan tersebut, agensi Kim Hee Sun, Hinge Entertainment, menyatakan, “(Kim Hee Sun) sedang meninjau (tawaran peran tersebut) secara positif.”

Berkaitan dengan kabar bahagia tersebut, agensi Go Soo belum memberikan tanggapan, membuat penasaran penggemar

The Wife nantinya akan menghadirkan sisi nyata dari hasrat dan cinta yang melingkupi seorang wanita.

Drama ini menampilkan potret kehidupan tragis serta upaya penebusan dosa, di mana sang tokoh utama justru terperosok ke dalam jurang neraka.

Lebih mengerikan, ia akan berusaha menjaga sebuah rahasia dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri.

Kim Hee Sun ditawari peran sebagai Eun Ip Sae, sosok yang dikenal memiliki rekam jejak gemilang, pernah meraih nilai sempurna dalam ujian masuk universitas (CSAT).

Editor: Novia Tri Astuti
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