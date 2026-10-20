Anya Taylor-Joy Banjiri Meme di Sosial Media Usai Tampilan Perdana Dune Part 3 Resmi Dirilis

JawaPos.com – Tampilan perdana film Dune: Part Three yang menampilkan Anya Taylor-Joy dengan busana tertutup menyerupai pakaian salat perempuan Muslim memicu gelombang meme dan perbincangan di media sosial.

Dilansir dari laman The New Arab pada Selasa (20/10), Dalam foto yang dirilis, Taylor-Joy terlihat mendampingi Timothée Chalamet yang memerankan Kaisar Paul Atreides berkepala botak dan duduk di atas singgasana giok.

Sejumlah warganet menanggapi penampilan tersebut dengan humor, termasuk membuat lelucon yang mengaitkannya dengan Revolusi Islam Iran 1979, sementara sebagian lainnya mempertanyakan representasi budaya Arab dan Islam dalam film Hollywood.

Perbincangan semakin meluas setelah sejumlah pengguna media sosial menyoroti kemiripan busana Taylor-Joy dengan jilbab yang dikenakan perempuan Muslim, khususnya ketika beribadah.

Di tengah meme yang beredar, kritik juga muncul terhadap pemilihan pemeran yang dinilai kurang melibatkan aktor keturunan Arab atau Afrika Utara, serta penggunaan estetika Islam tanpa representasi masyarakatnya secara memadai.

Kontroversi serupa pernah muncul pada 2024, ketika gaun putih tertutup yang dikenakan Taylor-Joy saat menghadiri pemutaran perdana Dune: Part Two di London menuai perbandingan dengan busana perempuan Muslim yang kerap mendapat stigma di masyarakat.

Film Dune: Part Three dijadwalkan tayang di bioskop dan IMAX pada 18 Desember 2026, dengan cerita berlatar 17 tahun setelah peristiwa film sebelumnya.

Diadaptasi dari novel karya Frank Herbert, waralaba Dune dikenal menggunakan berbagai unsur budaya dan filosofi Arab serta Islam melalui kehidupan masyarakat Fremen, tetapi juga menghadapi kritik mengenai orientalisme dan minimnya representasi orang Arab dalam peran penting.