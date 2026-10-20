Mun Ka Young Dikabarkan Tolak Drama 'Seorabeol Knife', Shin Ye Eun Akan Jadi Pasangan Cha Eun Woo

Mun Ka Young, Cha Eun Woo dan Shin Ye Eun (Soompi)
JawaPos.com – Aktris Korea Selatan Mun Ka Young dikabarkan menolak tawaran untuk membintangi drama romantis terbaru berjudul Seorabeol Knife yang turut melibatkan Cha Eun Woo sebagai pemeran utama pria.
Dilansir dari laman Soompi pada Selasa (20/10), Diketahui bahwa Shin Ye Eun disebut sedang dalam pembicaraan untuk menggantikannya.
Laporan terbaru mengatakan bahwa Mun Ka Young memutuskan untuk tidak mengambil peran Putri Deokyeong setelah sebelumnya dikaitkan dengan proyek tersebut pada September.
Menanggapi kabar tersebut, rumah produksi Studio Dragon membenarkan bahwa pihaknya telah menawarkan peran kepada Mun Ka Young, tetapi proses pembahasan mengenai keterlibatannya masih berlangsung.
Di sisi lain, Shin Ye Eun dilaporkan telah menerima tawaran untuk memerankan Putri Deokyeong, seorang anggota keluarga kerajaan Silla yang bercita-cita menjadi ratu pertama di kerajaannya, dan agensinya, npio Entertainment, menyatakan bahwa sang aktris masih mempertimbangkan tawaran tersebut.
Seorabeol Knife merupakan drama romantis bertema kuliner yang mengisahkan seorang koki Italia pengelola restoran berbintang satu Michelin yang melakukan perjalanan waktu ke kerajaan Silla setelah mengikuti ramalan berusia seribu tahun.
Di sana, ia bertemu dengan seorang putri kerajaan yang memiliki ketertarikan besar terhadap kuliner, lalu keduanya memulai perjalanan untuk menemukan cita rasa terbaik di kerajaan tersebut.
Sementara itu, Cha Eun Woo masih dalam tahap pembicaraan untuk memerankan koki Italia yang menjadi tokoh utama pria dalam drama tersebut, sehingga susunan pemeran utama serial ini belum sepenuhnya dipastikan.
Sebelumnya, kemungkinan reuni Mun Ka Young dan Cha Eun Woo sempat menarik perhatian penggemar karena keduanya pernah beradu akting dalam drama True Beauty pada 2020.
Apabila Shin Ye Eun menerima tawaran tersebut, ia akan memerankan Putri Deokyeong, sosok bangsawan Silla yang religius, memiliki rasa ingin tahu tinggi, serta berbakat dalam kaligrafi dan seni lukis.
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Jawa Pos
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