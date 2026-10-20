Jumanji: Open World Resmi Rilis Poster Terbaru yang Menampilkan Seluruh Karakter Utamanya

Poster Jumanji: Open World (Instagram @therock)
JawaPos.com – Film penutup waralaba Jumanji bertajuk Jumanji: Open World resmi memperkenalkan poster utamanya yang menampilkan deretan pemeran utama menjelang perilisan.
Dilansir dari laman Movie Web pada Selasa (20/10), Poster terbaru dari Sony Pictures memperlihatkan Dwayne Johnson sebagai Dr. Xander “Smolder” Bravestone, Karen Gillan sebagai Ruby Roundhouse, Jack Black sebagai Profesor Sheldon “Shelly” Oberon, serta Kevin Hart sebagai Franklin “Mouse” Finbar.
Keempat karakter tersebut tampak dikelilingi burung unta di dunia nyata, menggambarkan petualangan baru ketika para tokoh dari permainan Jumanji keluar ke dunia manusia.
Dalam film keempat sekaligus penutup waralaba ini, kisah kembali mengangkat premis ikonis Jumanji yang pertama kali diperkenalkan pada 1995, ketika permainan melepaskan berbagai ancaman ke dunia nyata.
Cerita bermula setelah seorang teknisi yang diperankan Larmore Morris mengutak-atik kartrid permainan, sehingga memicu kemunculan berbagai hewan berbahaya dan membawa Bravestone bersama timnya keluar dari dunia permainan.
Mereka kemudian bertemu dengan anak-anak yang sebelumnya telah menemukan dan memainkan Jumanji dalam dua film terdahulu, menghadirkan kembali hubungan antara dunia permainan dan kehidupan nyata.
Dwayne Johnson mengisyaratkan bahwa Jumanji: Open World akan menjadi babak terbesar dalam perjalanan waralaba tersebut, termasuk menghadirkan properti yang sebelumnya terlihat dalam film pertama bersama mendiang Robin Williams.
Film ini juga diharapkan melanjutkan kesuksesan tiga film sebelumnya yang secara keseluruhan telah meraup lebih dari USD 2 miliar atau sekitar Rp33 triliun di box office global.
Meski menghadapi persaingan dari film-film besar seperti Dune: Part Three dan Avengers: Doomsday, film ini dipersiapkan untuk menutup petualangan Jumanji dengan mempertemukan kembali karakter-karakter ikonis dalam cerita yang lebih luas.
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