Akankah Shin Ye Eun Menggantikan Peran Mun Ka Young di Drama yang dibintangi Cha Eun Woo?

JawaPos.com – Berbakat di bidang akting, aktris Korea Shin Ye Eun rencananya akan menggantikan Mun Ka Young sebagai pemeran utama di sebuah drama bertajuk Seorabeol Knife.

Dikutip dari Soompi, Selasa (20/10), proyek tersebut kabarnya akan disutradarai oleh sutradara di balik Bon Appétit, Your Majesty.

Di hari yang sama, The Fact Shin mengumumkan Ye Eun telah ditawari peran sebagai Putri Deokyeong, peran utama wanita yang sebelumnya ditawarkan kepada Mun Ka Young.

Agensinya, npio Entertainment, mengungkap sang aktris telah menerima tawaran untuk tampil dan saat ini sedang meninjaunya.

Menariknya, drama ini bertema kuliner yang mengisahkan tentang seorang koki masakan Italia dengan julukan godaan dari Mediterania.

Kemudian ada seorang putri yang ditakdirkan menjadi matahari bagi Seorabeol, menarik perhatian penggemar.

Perjalanan seorang pemilik sekaligus kepala koki restoran berbintang satu Michelin akan dihadirkan di drama ini.

Ia terlempar ke masa kerajaan Silla, mengikuti nubuat berusia 1.000 tahun yang tersimpan di dalam kotak madu berlapis emas.

Nantinya ia bertemu dengan seorang putri yang sangat perfeksionis dalam hal makanan, bersama-sama, mereka memulai petualangan untuk menemukan cita rasa terbaik di seluruh kerajaan.