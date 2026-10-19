Teaser Drama Crash 2 dirilis, Lee Min Ki, Kwak Sun Young Harus Menumpas Kejahatan

JawaPos.com - Diperankan Lee Min Ki, Kwak Sun Young, drama Korea bertajuk Crash 2 telah merilis poster dan teaser pertamanya

Dikutip dari Soompi, Senin (19/10), tayang 16 November, drama ini mengangkat tema investigasi kejahatan lalu lintas, yang mengisahkan tim Investigasi Kejahatan Lalu Lintas (Traffic Crime Investigation/TCI).

Dalam upaya gigih mereka mengejar para pelaku kejahatan di jalan raya, drama ini juga meraih perolehan rating tertinggi kedua pada saat itu.

Dua tahun berlalu, Crash 2 menyuguhkan tantangan yang lebih besar, yang pastinya dengan alur lebih menegangkan.

Tim TCI dari Kantor Polisi Namgang menjadi unit investigasi regional di bawah naungan Kantor Investigasi Nasional.

Mereka akan menangani kasus-kasus kejahatan lalu lintas di seluruh negeri yang semakin canggih dan berbahaya.

Akan ada juga anggota NCT, Jisung, yang berperan sebagai Ji Dae Se, seorang polisi pemula yang penuh semangat.

“Kejahatan lalu lintas yang lebih intens, penindakan yang lebih menyeluruh,” slogan pada poster memberikan kesan kuat.

Suasana yang kacau terlihat, dimana sebuah bus tampak terguling di tengah kobaran api yang menjulang di tengah jalan