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Leni Setya Wati
Senin, 19 Oktober 2026 | 16.06 WIB

&TEAM Mulai Tur Terbesar di Jepang, Siap Gelar 41 Konser di 18 Kota

&Team (x @kstyle_news)

JawaPos.com - &TEAM mulai perjalanan tur terbesar mereka di Jepang melalui “2026-2027 &TEAM CONCERT TOUR ‘Mark on You’”.

Menurut laporan allkpop, tur ini mencakup 18 kota dengan total 41 pertunjukan, menjadi rangkaian konser terbesar yang pernah digelar grup tersebut sejak debut.

Konser pembuka berlangsung pada 15 dan 16 Oktober 2026 di Tokyo Garden Theater, Jepang. Selama sekitar 150 menit, EJ, FUMA, K, NICHOLAS, YUMA, JO, HARUA, TAKI, dan MAKI membawakan 26 lagu dengan kombinasi vokal langsung, koreografi yang kuat, serta penampilan yang menonjolkan kekompakan kesembilan anggota.

Tur ini dimulai hanya 11 hari setelah &TEAM menyelesaikan rangkaian tur Asia mereka yang menarik sekitar 230.000 penonton.

Berbeda dari pertunjukan sebelumnya yang lebih menekankan penampilan grup secara keseluruhan, tur “Mark on You” menghadirkan variasi panggung untuk memperlihatkan karakter dan daya tarik masing-masing anggota.

Salah satu momen yang menarik perhatian penggemar terjadi saat encore, ketika &TEAM membawakan lagu digital single “For us” secara langsung untuk pertama kalinya.

Para anggota mengungkapkan kebahagiaan mereka karena dapat kembali ke Tokyo Garden Theater, tempat yang memiliki arti khusus dalam perjalanan grup sejak pembentukan mereka pada 2022.

Melalui tur ini, &TEAM ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada LUNÉ, sebutan bagi para penggemar mereka, sekaligus meninggalkan kesan mendalam melalui setiap penampilan.

Judul “Mark on You” mencerminkan harapan grup untuk terus membangun hubungan dengan penggemar melalui musik dan pertunjukan mereka.

Setelah menyambangi berbagai kota di Jepang, perjalanan tur “Mark on You” juga dijadwalkan berlanjut ke Korea Selatan pada musim semi 2027.

Dengan rangkaian konser yang semakin luas dan konsep panggung yang menonjolkan keunikan setiap anggota, tur ini menjadi salah satu langkah penting &TEAM untuk mempererat hubungan dengan penggemar di kawasan Asia.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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