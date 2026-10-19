BESTie Umumkan Reuni Setelah 11 Tahun, Empat Member Siap Kembali Bersama!

BESTIe (x @soompi)

JawaPos.com - Kabar menggembirakan dari BESTie. Setelah bertahun-tahun tidak beraktivitas bersama sebagai grup, Hyeyeon, Yuji, Dahye, dan Haeryung mengumumkan reuni yang langsung menarik perhatian penggemar K-pop.

Menurut laporan Soompi, keempat anggota tersebut membagikan video bersama untuk mengumumkan kembalinya BESTie dan meminta dukungan penggemar. Momen ini menjadi kabar istimewa bagi mereka yang telah mengikuti perjalanan grup sejak awal debut.

BESTie memulai debut pada 2013 melalui single Pitapat. Grup ini kemudian dikenal lewat sejumlah lagu, termasuk Love Options, THANK U VERY MUCH, Hot Baby, dan Excuse Me.

Meskipun sempat menarik perhatian melalui musik dan penampilan mereka, aktivitas grup tidak berlangsung lama.

Album terakhir BESTie dirilis pada 2015, sehingga pengumuman reuni setelah 11 tahun menjadi momen nostalgia bagi para penggemar.

Lagu Love Options kembali mendapatkan perhatian di media sosial setelah popularitasnya meningkat di kalangan pendengar.

Lagu yang dirilis pada 2013 tersebut mengingatkan penggemar pada karakter musik BESTie di era K-pop generasi kedua.

Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana lagu lama dapat kembali dikenal oleh pendengar baru melalui tren digital, sekaligus menghidupkan kenangan bagi penggemar yang telah lama mengikuti grup tersebut.

Setelah aktivitas BESTie mereda, keempat anggota menjalani perjalanan karier masing-masing. Hyeyeon mengembangkan aktivitasnya sebagai penyanyi trot, Yuji menekuni dunia musikal, Dahye aktif dalam kegiatan solo dan media sosial, sedangkan Haeryung melanjutkan karier di bidang akting.

Kesibukan yang berbeda membuat reuni ini menjadi kesempatan menarik untuk melihat kembali kebersamaan mereka setelah bertahun-tahun beraktivitas secara terpisah.

Meski pengumuman reuni telah disampaikan, detail mengenai jadwal kegiatan, penampilan panggung, maupun perilisan musik baru belum dijelaskan secara lengkap.

Karena itu, belum dapat dipastikan apakah reuni tersebut akan dilanjutkan dengan comeback resmi atau kegiatan promosi lainnya. Penggemar kini menantikan informasi lebih lanjut mengenai rencana keempat anggota.

Reuni BESTie menjadi kabar yang membangkitkan kenangan era K-pop generasi kedua. Kembalinya Hyeyeon, Yuji, Dahye, dan Haeryung dalam satu video memberikan harapan bagi penggemar untuk melihat mereka kembali tampil bersama.