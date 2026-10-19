HYBE Umumkan Lineup Weverse Con Festival India 2027, TXT hingga ENHYPEN Siap Tampil!

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JawaPos.com - HYBE umumkan deretan artis yang akan memeriahkan Weverse Con Festival India 2027. Festival musik yang untuk pertama kalinya digelar di luar Korea Selatan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, pada 27–28 Maret 2027 di New Delhi, India.

Pengumuman lineup tersebut disampaikan pada 16 Oktober 2026 dan menjadi kabar menarik bagi penggemar K-pop yang menantikan kesempatan menyaksikan artis favorit mereka dalam festival berskala internasional.

Menurut laporan soompi, sejumlah nama besar K-pop masuk dalam daftar penampil, termasuk TOMORROW X TOGETHER (TXT), ENHYPEN, dan LE SSERAFIM.

Kehadiran ketiga grup tersebut diperkirakan menjadi salah satu daya tarik utama festival, mengingat mereka memiliki basis penggemar internasional.

Selain itu, Hwasa dari MAMAMOO juga akan tampil dengan karakter vokal dan gaya panggung solonya yang khas.

Lineup festival ini turut menghadirkan artis dari berbagai generasi dan latar belakang musik Korea. Lara dari KATSEYE, Dayoung dari WJSN, serta Zelo yang dikenal sebagai mantan anggota B.A.P masuk dalam daftar penampil.

Nama lain yang dikonfirmasi adalah BUMZU, Eric Nam, Lee Hyun, dan Rhea Raj. Kehadiran para solois dan musisi tersebut membuat festival ini tidak hanya berfokus pada penampilan grup idola, tetapi juga menawarkan variasi musik yang lebih luas.

Menariknya, Weverse Con Festival India juga menggabungkan musisi Korea dan India dalam satu panggung. Sejumlah artis India yang diumumkan antara lain Gini, King, RANJ X CLIFR, dan Reble.

Perpaduan ini memperlihatkan upaya penyelenggara untuk menghadirkan pengalaman musik lintas budaya sekaligus memberikan ruang bagi musisi lokal untuk tampil bersama nama-nama internasional.

Festival edisi India ini akan diproduksi bersama oleh HYBE India dan BookMyShow Live, dengan dukungan HYBE serta Weverse.

Untuk pembelian tiket, prapenjualan bagi pemegang kartu Mastercard dijadwalkan mulai 27 Oktober 2026, sedangkan penjualan umum dibuka pada 30 Oktober 2026.

Tiket akan tersedia secara eksklusif melalui BookMyShow, sementara informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan acara dapat dipantau melalui kanal resmi penyelenggara.

Dengan menghadirkan artis K-pop populer dan musisi India, Weverse Con Festival India 2027 menjadi langkah baru dalam perluasan jangkauan festival musik HYBE ke pasar internasional.