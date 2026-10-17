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Leni Setya Wati
Minggu, 18 Oktober 2026 | 03.00 WIB

V01D Rilis Teaser MV “My Youth”, Siap Comeback dengan Album YOUTHQUAKE

v01d (x @tang_kira)

JawaPos.com - V01D perlihatkan teaser video musik untuk lagu terbaru mereka, “My Youth”.

Cuplikan berdurasi sekitar 45 detik tersebut menampilkan kelima anggota dalam cerita tentang kerasnya kehidupan sehari-hari dan keinginan untuk menikmati masa muda dengan lebih bebas.

Teaser ini dirilis tiga hari sebelum peluncuran mini album kedua mereka, YOUTHQUAKE.

Menurut laporan allkpop, teaser “My Youth” memperlihatkan para anggota menjalani berbagai pekerjaan, mulai dari pegawai paruh waktu di minimarket hingga petugas keselamatan di lokasi konstruksi dan pekerja kebersihan restoran.

Suasana kemudian berubah ketika mereka terlihat mengenakan seragam sekolah, berlari di lapangan dan atap gedung, serta bermain gelembung sabun. Adegan tersebut berpadu dengan penampilan band yang energik.

Lagu “My Youth” menyampaikan pesan tentang keberanian menjalani masa muda tanpa terus-menerus terpengaruh penilaian orang lain maupun kesulitan hidup.

Melalui lirik dan musik band yang kuat, V01D menggambarkan keinginan untuk menentukan jalan sendiri dan menikmati masa kini tanpa terjebak dalam penyesalan masa lalu. Konsep ini menghadirkan perpaduan antara keresahan anak muda dan semangat untuk terus bergerak maju.

Judul album YOUTHQUAKE menggabungkan kata youth, yang berarti masa muda, dan quake, yang menggambarkan guncangan atau perubahan.

Tema tersebut merepresentasikan perjalanan anak muda ketika menghadapi kecemasan, kebingungan, serta berbagai tantangan sebelum menemukan arah hidupnya.

Sebelumnya, V01D telah merilis “Ending Credit” pada 29 September 2026 sebagai salah satu lagu utama dari album tersebut.

V01D merupakan band beranggotakan lima orang yang debut pada Maret 2026 di bawah naungan IX Entertainment melalui mini album pertama bertajuk 01.

Grup ini terdiri dari Song Yu Chan, Shinnosuke, Kevin Park, Jeong Ji Seop, dan Jo Ju Yeon. Dengan YOUTHQUAKE, mereka kembali mengeksplorasi kisah anak muda melalui musik band yang dinamis dan penuh energi.

Mini album kedua YOUTHQUAKE dijadwalkan dirilis pada 19 Oktober 2026 pukul 18.00 waktu Korea Selatan melalui berbagai platform musik digital.

Teaser “My Youth” menjadi bagian dari rangkaian promosi menjelang comeback tersebut, sekaligus memberikan gambaran mengenai pesan yang ingin disampaikan V01D melalui karya terbaru mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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