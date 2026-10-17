Olivia Rodrigo dan Chappell Roan Tampil di Game Show Retro dalam Video Musik Expectations

olivia rodrigo (x @poptingz)

JawaPos.com - Olivia Rodrigo hadirkan kejutan bagi penggemar dengan merilis versi remix lagu Expectations bersama Chappell Roan pada 15 Oktober 2026. Kolaborasi ini menjadi penampilan resmi pertama Roan sebagai artis tamu dalam sebuah lagu.

Tak hanya menawarkan aransemen dan vokal baru, rilisan tersebut juga disertai video musik dengan konsep unik yang menggabungkan nuansa acara permainan televisi klasik dan humor.

Menurut laporan Variety, video musik tersebut disutradarai oleh Bardia Zeinali dan menampilkan Olivia Rodrigo serta Chappell Roan dalam sejumlah adegan yang terinspirasi dari acara permainan era 1980-an dan 1990-an.

Salah satu daya tariknya adalah kehadiran David Byrne, vokalis Talking Heads, yang berperan sebagai pembawa acara bernama Johnny Johnson dalam program fiktif The Big Expectations Show.

Video tersebut memperlihatkan Rodrigo tampil dalam beberapa karakter dan busana berbeda sebelum cerita beralih ke kompetisi bergaya Family Feud.

Di bagian ini, Roan bergabung dan membawakan bait baru yang menambahkan sudut pandangnya sendiri terhadap tema kekecewaan dalam hubungan asmara.

Perpaduan kedua penyanyi tersebut membuat lagu ini terasa lebih segar, sekaligus menghadirkan cerita yang dekat dengan pengalaman percintaan anak muda.

Produser Dan Nigro, yang telah bekerja bersama Rodrigo dan Roan, juga muncul dalam video musik tersebut. Kolaborasi ini terasa istimewa karena hubungan profesional keduanya telah terjalin selama beberapa tahun.

Roan sebelumnya menjadi artis pembuka dalam tur Sour dan Guts milik Rodrigo. Ia juga pernah menyumbangkan vokal latar untuk sejumlah lagu Rodrigo, meskipun kontribusinya tidak selalu tercantum secara resmi.

Lagu asli Expectations merupakan bagian dari album studio ketiga Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

Album tersebut debut di posisi pertama tangga album Billboard 200 pada 2026. Melalui versi remix ini, Rodrigo memberikan ruang bagi Roan untuk menyampaikan perspektif berbeda dalam cerita lagu, sekaligus mempertemukan dua penyanyi pop dengan karakter musikal yang khas.

Kolaborasi ini menjadi momen penting bagi Chappell Roan yang sebelumnya lebih dikenal melalui karya solonya dan penampilan festival.