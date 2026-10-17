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Leni Setya Wati
Minggu, 18 Oktober 2026 | 02.35 WIB

4 Alasan C-Drama Historical Against the Current Wajib Masuk Watchlist

against the current (x @soompi)

JawaPos.com - Penggemar drama China kolosal punya tontonan menarik untuk masuk daftar berikutnya.

Against the Current menghadirkan kisah tentang pengkhianatan, perebutan kekuasaan, perjuangan bertahan hidup, hingga cinta yang tumbuh perlahan di tengah intrik keluarga bangsawan.

Dibintangi Tan Song Yun dan Liu Xue Yi, drama ini memadukan konflik politik dengan perjalanan emosional para karakternya.

Menurut laporan Soompi, ada empat alasan yang membuat Against the Current layak ditonton. Drama berlatar China feodal ini mengikuti Shen Jia Lan (Tan Song Yun), perempuan dari keluarga terhormat yang kehidupannya berubah drastis setelah kakeknya dituduh melakukan pengkhianatan.

Keluarganya hancur, sementara pertunangannya dengan Lin Jin Qi (Liu Xue Yi) dibatalkan oleh keluarga sang pria.

1. Karakter utama perempuan yang cerdas dan tangguh

Setelah kehilangan identitas dan kehidupan lamanya, Jia Lan menggunakan nama Xu Lan Xiang dan dibesarkan oleh pasangan sederhana yang menyelamatkannya. Ia kemudian bekerja sebagai pelayan di kediaman keluarga Lin.

Meski status sosialnya berubah, kecerdasan, ketenangan, dan kemampuannya membaca situasi membuat Lan Xiang mampu menghadapi berbagai persoalan.

Karakternya menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu harus ditampilkan melalui sikap keras, tetapi juga melalui kecerdikan dan keteguhan hati.

2. Kisah cinta yang berkembang perlahan

Hubungan Lan Xiang dan Jin Qi tidak langsung dipenuhi adegan romantis. Jin Qi awalnya melihat Lan Xiang sebagai pelayan, tetapi perlahan mengagumi kecerdasan dan keberaniannya saat membantu mengungkap berbagai masalah.

Perasaan tumbuh melalui rasa hormat dan kepercayaan, bukan hanya ketertarikan fisik. Dinamika tersebut membuat kisah romansa mereka terasa lebih dewasa, terlebih ketika Lan Xiang tetap memperjuangkan kebebasan dan hak menentukan masa depannya sendiri.

3. Karakter perempuan dengan cerita dan motivasi berbeda

Drama ini tidak menggambarkan seluruh karakter perempuan sebagai sosok baik atau jahat semata. Zhao Xing Tang, mantan istri Jin Qi, serta Du Cui Que memiliki latar belakang, ambisi, dan cara bertahan hidup masing-masing.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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