Kang Hoon Jadi Komedian yang Berjuang 10 Tahun dalam Drama Happy Anding

JawaPos.com - Kang Hoon bekerja sama dengan sutradara Jung Ji Hyun dalam drama Korea terbaru tvN berjudul Happy Anding.
Setelah pernah berkolaborasi melalui drama Dear Hyeri pada 2024, kali ini Kang Hoon dipercaya memerankan karakter utama.
Drama komedi yang mengangkat perjuangan mengejar impian tersebut dijadwalkan tayang perdana pada 6 November 2026.
Menurut laporan allkpop, tvN telah merilis poster perdana Happy Anding yang menampilkan Kang Hoon bersama Jo Hyun Chul dan Kim Jung Jin.
Ketiganya memerankan anggota grup komedi bernama Asura yang telah menghabiskan sepuluh tahun berjuang tanpa dikenal luas.
Dalam poster tersebut, mereka membentuk menara manusia dengan ekspresi penuh tekad, seolah mengundang penonton ke pertunjukan peringatan sepuluh tahun perjalanan grup mereka.
Kang Hoon berperan sebagai Kang Tae Gu, pemimpin Asura yang memiliki kecintaan besar terhadap komedi dan merasa bertanggung jawab atas rekan-rekannya.
Meski telah bertahun-tahun mengejar impian, ia harus menghadapi kenyataan sulit tentang profesi yang dipilihnya.
Persoalan tersebut menjadi titik balik yang mendorong Tae Gu mempertanyakan langkah selanjutnya dalam karier dan kehidupannya.
Sementara itu, Jo Hyun Chul memerankan Kim Nam Il, anggota grup yang dikenal humoris. Ia telah menjalin hubungan dengan kekasihnya, Lee Na Yeon, selama sepuluh tahun, tetapi harus menghadapi dilema antara mempertahankan impian sebagai komedian dan menjalani kehidupan asmara.
Kim Jung Jin berperan sebagai Han Jun Seo, sosok yang hemat dan berperan menjaga kebutuhan sehari-hari grup. Meski sangat baik kepada rekan-rekannya, Jun Seo cenderung sulit membuka diri kepada orang lain.
Kehidupan ketiga komedian tersebut mulai berubah setelah mereka bertemu Go Eun Young, penggemar setia Asura yang diperankan Lee Yi Dam.
Perempuan itu selama ini menjaga jarak dari dunia luar, tetapi pertemuannya dengan grup tersebut perlahan membawa perubahan dalam hidupnya. Selain Lee Yi Dam, drama ini juga dibintangi Moon Hee sebagai Lee Na Yeon dan Yoon Ga Yi sebagai Go Ji Young.
Happy Anding disutradarai Jung Ji Hyun, yang sebelumnya menggarap Dear Hyeri, Lies Hidden in My Garden, dan Twenty-Five Twenty-One.
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