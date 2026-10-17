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Leni Setya Wati
Minggu, 18 Oktober 2026 | 02.25 WIB

Ahn Hyo Seop Tampil Perdana di JTBC Newsroom, Bahas Drama Baru Final Table

final table (x @soompi)

JawaPos.com - Ahn Hyo Seop akan membuat penampilan pertamanya di program berita sejak debut melalui acara Newsroom yang ditayangkan JTBC. Wawancara tersebut dijadwalkan tayang pada 25 Oktober 2026.

Kehadirannya menjadi perhatian karena sang aktor akan membicarakan proyek drama terbarunya, Final Table, sekaligus perkembangan karier setelah mendapatkan perhatian internasional melalui film animasi Netflix K-Pop Demon Hunters.

Menurut laporan Zapzee, Ahn Hyo Seop telah menjalani proses rekaman wawancara pada hari yang sama. Dalam kesempatan tersebut, ia diperkirakan membahas karakter yang diperankannya, proses persiapan untuk drama terbaru, serta aktivitasnya belakangan ini.

Penampilan ini menjadi momen berbeda bagi Ahn karena sebelumnya ia lebih dikenal melalui wawancara hiburan, promosi drama, dan berbagai kegiatan sebagai aktor.

Dalam drama Final Table, Ahn Hyo Seop memerankan Kang Han, seorang koki asal Korea yang memiliki indra pengecap istimewa dan pengalaman bekerja di luar negeri.

Ceritanya berpusat pada para koki Korea dari berbagai negara yang berkompetisi dalam sebuah ajang bertema kuliner.

Di balik persaingan tersebut, drama ini juga akan menampilkan kisah pribadi para peserta, sehingga menghadirkan perpaduan antara kompetisi memasak dan perjalanan hidup.

Peran sebagai koki menjadi pengalaman baru bagi Ahn Hyo Seop sejak memulai karier aktingnya. Hal ini membuat penonton semakin penasaran dengan transformasinya untuk menghidupkan karakter Kang Han.

Kemampuan sang aktor dalam membawakan karakter yang berbeda dari proyek-proyek sebelumnya pun menjadi salah satu daya tarik utama drama tersebut.

Selain membahas Final Table, wawancara di Newsroom juga diperkirakan menyinggung perubahan dalam kehidupannya setelah kesuksesan global K-Pop Demon Hunters.

Proyek tersebut turut memperluas jangkauan popularitasnya di kalangan penonton internasional.

Drama Final Table sendiri dijadwalkan tayang perdana pada 24 Oktober 2026, sehari sebelum wawancaranya di Newsroom disiarkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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