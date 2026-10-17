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Leni Setya Wati
Minggu, 18 Oktober 2026 | 02.17 WIB

Rayakan 10 Tahun Debut, NCT DREAM Siapkan Album Penuh Keenam DREAM AFTER DREAM

nct dream (x @kchartsmaster)

JawaPos.com – NCT DREAM sapa penggemar dengan karya terbaru bertajuk DREAM AFTER DREAM. Grup besutan SM Entertainment ini mengumumkan jadwal comeback melalui gambar teaser yang dirilis pada 16 Oktober 2026.

Album penuh keenam tersebut dijadwalkan hadir pada 9 November 2026, menandai kembalinya grup dengan rilisan musik baru setelah sekitar satu tahun.

Menurut laporan Soompi pada 15 Oktober 2026, pengumuman comeback ini sekaligus meningkatkan antusiasme penggemar yang telah menantikan musik terbaru NCT DREAM sejak perilisan “Beat It Up” pada November 2025.

Teaser perdana menampilkan huruf “D” di atas hamparan rumput hijau dengan desain sederhana, memberikan petunjuk awal mengenai konsep album yang akan datang.

Album DREAM AFTER DREAM akan memuat total 10 lagu, termasuk lagu utama berjudul “Boogie Woogie”. Judul album tersebut dapat dimaknai sebagai mimpi yang terus berlanjut.

Konsep ini sejalan dengan perjalanan NCT DREAM yang telah tumbuh bersama penggemar sejak debut, sekaligus menggambarkan keinginan para anggota untuk terus mengejar tujuan baru melalui musik.

Comeback ini juga hadir pada tahun penting bagi NCT DREAM karena grup tersebut merayakan satu dekade sejak debut pada 2016.

Selama perjalanan kariernya, mereka dikenal melalui lagu-lagu seperti “Chewing Gum”, “Hot Sauce”, “Hello Future”, “Candy”, dan “BTTF”.

Berbagai rilisan tersebut menjadi bagian dari perkembangan musikal grup, dari konsep remaja yang ceria hingga eksplorasi musik dengan warna yang lebih beragam.

Melalui DREAM AFTER DREAM, NCT DREAM diharapkan menghadirkan babak baru dalam perjalanan mereka sebagai grup.

Album ini tidak hanya menjadi rilisan musik berikutnya, tetapi juga menandai momentum untuk melihat kembali pertumbuhan mereka selama 10 tahun terakhir.

Penggemar kini menantikan informasi lanjutan mengenai lagu-lagu album serta konsep visual dan musik video yang akan menyertai comeback November mendatang.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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