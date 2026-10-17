Good Partner 2 Umumkan Tanggal Tayang, Jang Nara Gandeng Kim Hye Yoon

jang nara (x @tang_kira)

JawaPos.com – Drama Korea Good Partner 2 umumkan tanggal penayangannya melalui poster teaser terbaru yang dirilis pada 16 Oktober 2026.

Sekuel drama hukum populer ini akan kembali menghadirkan Jang Nara sebagai Cha Eun Kyung, pengacara perceraian berpengalaman yang kini memulai babak baru dengan mendirikan firma hukum sendiri.

Kehadiran Kim Hye Yoon sebagai partner barunya pun menjadi salah satu daya tarik utama musim kedua ini.

Menurut laporan Soompi, Good Partner 2 dijadwalkan tayang perdana pada 20 November 2026. Poster yang dirilis memperlihatkan Cha Eun Kyung duduk dengan ekspresi percaya diri di ruang kerjanya.

Sebuah kursi kosong di sampingnya menjadi petunjuk tentang kehadiran rekan baru yang akan menemaninya menghadapi berbagai perkara perceraian.

Pada musim kedua, Cha Eun Kyung telah meninggalkan firma hukum Daejung dan membangun firma hukum perceraian bernama Spring Again.

Dengan pengalaman sekitar 20 tahun sebagai pengacara, ia dikenal sebagai sosok profesional yang tegas dan efisien.

Namun, perjalanan barunya akan menghadirkan tantangan berbeda ketika ia harus bekerja sama dengan Kang Hye Sung, karakter yang diperankan Kim Hye Yoon.

Berbeda dari musim pertama yang berfokus pada dinamika Cha Eun Kyung dan pengacara pemula Han Yu Ri, cerita terbaru akan memperluas sudut pandangnya.

Tim produksi mengungkapkan bahwa musim kedua tidak hanya menyoroti perkara perceraian, tetapi juga kehidupan serta keputusan yang harus dihadapi para klien setelah pernikahan mereka berakhir.

Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran lebih mendalam mengenai konsekuensi perceraian dalam kehidupan sehari-hari.

Drama Good Partner musim pertama mendapat perhatian berkat kisah realistis mengenai pengacara perceraian dan hubungan profesional dua perempuan dengan karakter berbeda.

Untuk musim kedua, penulis Choi Yu Na kembali terlibat dalam penulisan naskah, sementara Seo Min Jung dipercaya sebagai sutradara.