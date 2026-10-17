Sinopsis Film Grown Ups (2010): Reuni dengan Teman-Teman Bisa Mengingatkan Kita Cara untuk Kembali

Poster film Grown Ups (2010) (https://www.imdb.com/title/tt1375670/)
JawaPos.com - Persahabatan yang sudah terjalin sejak muda menyimpan banyak sekali ingatan dan kenangan indah. Dan saat para sahabat ini bertemu, akan ada banyak sekali kisah-kisah lucu untung dikenang. Bahkan mengembalikan sifat kekanak-kanakan tersebut.
Terutama orang-orang dewasa yang telah menjadi orang tua. Mereka harus mengorbankan waktu dan tenaga untuk keluarga, sehingga terkadang lupa cara untuk bersenang-senang.
Maka, tidak jarang diadakan reuni untuk mengumpulkan kembali orang-orang tersayang untuk menghabiskan waktu bersama dan mengenang banyak sekali memori.
Lenny Feder (Adam Sandler) memiliki empat orang sahabat sejak SMP. Eric (Kevin James), Kurt (Chris Rock), Rob (Rob Schneider) dan Marcus (David Spade).
Persahabatan mereka terbentuk berkat pelatih bola basket mereka, Pak Pelatih Buzzer (Black Clark). Berkatnya, mereka memenangkan pertandingan antar SMP. Pak Buzzer memberikan mereka sebuah pesan yang terus terkenang oleh kelima sahabat ini, yaitu terus berusaha keras terhadap pekerjaan mereka dan jangan menyesal setelahnya.
30 tahun berlalu dan sekarang Lenny serta kawan-kawannya sudah dewasa, memiliki pekerjaan dan keluarga. Kecuali Marcus yang belum pernah menikah.
Lenny sekarang bekerja sebagai agen bakat Hollywood dan istrinya, Roxanne (Salma Hayek), adalah seorang desainer baju terkenal. Mereka memiliki tiga anak yang semuanya sangat manja dan tidak mau mendengarkan ayah mereka.
Eric dan rekan kerjanya memiliki sebuah bisnis mebel khusus halaman dan kebun. Istrinya, Sally (Maria Bello), seorang ibu rumah tangga yang mengasuh seorang anak perempuan dan laki-laki balita yang masih menyusu.
Kurt tidak bekerja, tapi ia menjadi ayah rumah tangga yang mengurus rumah dan anak-anak, sementara istrinya, Deanne (Maya Rudolph) bekerja walaupun sedang hamil anak ketiga. Anak-anak mereka seumuran dengan anak-anak Lenny.
Rob sudah menikah empat kali, dan dari tiap pernikahan sebelumnya ia memiliki tiga anak perempuan yang sudah dewasa. Istri keempatnya, Gloria (Joyce Van Patten), seumur 30 tahun lebih tua darinya. Lalu Marcus, masih menikmati masa lajangnya dengan berganti-ganti pasangan.
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Jawa Pos
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