Brian May Gitaris ‘Queen' Ungkap Akan Pensiun dari Tur Konser Usai 50 Tahun Berkarya

JawaPos.com – Brian May, mengungkapkan bahwa dirinya telah memutuskan untuk berhenti menjalani tur musik setelah sekitar 50 tahun berkarier di panggung dunia.

Dilansir dari laman Rolling Stone pada Kamis (15/10), Dalam sebuah wawancara, May menjelaskan bahwa keputusan tersebut dipengaruhi keinginannya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama istri, cucu, serta menekuni penelitian astrofisika yang selama ini menjadi minatnya.

May juga mengaku lelah dengan kehidupan di perjalanan yang kerap membatasi kebebasannya, terutama ketika harus berada jauh dari keluarga saat terjadi peristiwa penting.

Meski menyampaikan keinginannya untuk tidak lagi menjalani tur, May tetap membuka peluang bagi Queen untuk menghadirkan musik mereka melalui konsep pertunjukan inovatif.

May mengungkapkan gagasan untuk menciptakan pengalaman konser imersif berskala besar, tetapi masih mempertimbangkan penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam mewujudkannya.

Sementara itu, sejumlah proyek Queen tetap berjalan, termasuk pengembangan materi arsip dan perilisan film konser Queen Budapest yang merekam penampilan mereka pada 27 Juli 1986 di Hungaria.

Namun, May kemudian mengklarifikasi pernyataannya setelah pemberitaan mengenai masa depan tur Queen menjadi sorotan, dengan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyatakan grup tersebut tidak akan pernah melakukan tur lagi.

Melalui unggahan di Instagram, May menjelaskan bahwa keputusan yang diambil merupakan pilihan pribadi untuk beristirahat dari kegiatan tur, sementara dirinya dan drummer Roger Taylor masih bekerja sama dalam sejumlah proyek Queen.