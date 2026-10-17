Brian May Gitaris ‘Queen' Ungkap Akan Pensiun dari Tur Konser Usai 50 Tahun Berkarya

Roger Taylor dan Brian May (Instagram @officialqueenmusic)
JawaPos.com – Brian May, mengungkapkan bahwa dirinya telah memutuskan untuk berhenti menjalani tur musik setelah sekitar 50 tahun berkarier di panggung dunia.
Dilansir dari laman Rolling Stone pada Kamis (15/10), Dalam sebuah wawancara, May menjelaskan bahwa keputusan tersebut dipengaruhi keinginannya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama istri, cucu, serta menekuni penelitian astrofisika yang selama ini menjadi minatnya.
May juga mengaku lelah dengan kehidupan di perjalanan yang kerap membatasi kebebasannya, terutama ketika harus berada jauh dari keluarga saat terjadi peristiwa penting.
Meski menyampaikan keinginannya untuk tidak lagi menjalani tur, May tetap membuka peluang bagi Queen untuk menghadirkan musik mereka melalui konsep pertunjukan inovatif.
May mengungkapkan gagasan untuk menciptakan pengalaman konser imersif berskala besar, tetapi masih mempertimbangkan penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam mewujudkannya.
Sementara itu, sejumlah proyek Queen tetap berjalan, termasuk pengembangan materi arsip dan perilisan film konser Queen Budapest yang merekam penampilan mereka pada 27 Juli 1986 di Hungaria.
Namun, May kemudian mengklarifikasi pernyataannya setelah pemberitaan mengenai masa depan tur Queen menjadi sorotan, dengan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyatakan grup tersebut tidak akan pernah melakukan tur lagi.
Melalui unggahan di Instagram, May menjelaskan bahwa keputusan yang diambil merupakan pilihan pribadi untuk beristirahat dari kegiatan tur, sementara dirinya dan drummer Roger Taylor masih bekerja sama dalam sejumlah proyek Queen.
May juga menegaskan bahwa ia tetap terbuka terhadap berbagai kemungkinan di masa depan, sehingga peluang Queen kembali tampil dalam tur belum sepenuhnya tertutup.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022