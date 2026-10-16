Onew SHINee Siap Comeback 20 Oktober, Ungkap Konsep Unik Single Album Delusion

onew (x @onew_griffin)

JawaPos.com - Onew SHINee perlihatkan konsep visual untuk proyek solo terbarunya berjudul Delusion. Ia merilis foto konsep pertama yang menampilkan gaya street style kasual dengan pose ekspresif dan penuh keceriaan.

Foto tersebut langsung menarik perhatian penggemar yang menantikan kembalinya Onew melalui karya musik terbarunya.

Menurut laporan allkpop, foto konsep tersebut dirilis melalui kanal media sosial resmi Onew. Dalam potret itu, ia tampil di depan latar bergambar suasana perkotaan New York dengan busana kasual yang memberikan kesan santai dan modern.

Gaya visual ini memperlihatkan sisi Onew yang lebih playful sekaligus membangun rasa penasaran terhadap konsep album mendatang.

Single album Delusion akan memuat tiga lagu, yaitu lagu utama berjudul “Delusion”, “Mind Games”, dan “Tic Tac Toe”.

Menurut pihak agensinya, Griffin Entertainment, album ini mengeksplorasi emosi yang muncul ketika seseorang memiliki penafsiran berbeda terhadap pengalaman atau situasi yang sama. Tema tersebut menjadi benang merah yang menghubungkan ketiga lagu di dalamnya.

Sebelum album dirilis secara penuh, Onew telah memperkenalkan dua lagu melalui kolaborasi bersama musisi lain.

“Mind Games” menghadirkan Yuju, mantan anggota GFRIEND, sementara “Tic Tac Toe” melibatkan rapper sekaligus produser Zico.

Kolaborasi tersebut mempertemukan warna musik berbeda dan memperluas variasi musikal dalam rangkaian promosi album ini.

Delusion dijadwalkan dirilis pada 20 Oktober 2026 melalui berbagai platform musik digital. Album ini menjadi single album pertama Onew dan menghadirkan tiga lagu yang semuanya dipromosikan sebagai lagu utama.

Strategi tersebut membuat setiap lagu memperoleh sorotan tersendiri selama periode comeback.

Perilisan foto konsep pertama menjadi pembuka menuju rangkaian promosi berikutnya. Dengan perpaduan visual street style, tema tentang perbedaan persepsi, serta kolaborasi bersama Yuju dan Zico, Onew menawarkan babak baru dalam perjalanan solonya.