Wooyoung 2PM Siapkan Penampilan Spesial di Konser Solo, Bakal Debutkan Lagu Baru 

wooyoung 2pm (x @kpop_herald)

JawaPos.com - Jang Wooyoung 2PM kembali menyapa penggemar melalui konser solo di Seoul pada November 2026.

Pertunjukan ini menjadi kesempatan bagi penyanyi tersebut untuk menampilkan sisi musikalnya sekaligus memperkenalkan lagu baru yang akan dibawakan untuk pertama kalinya di hadapan penggemar.

Konser tersebut juga menjadi pertemuan langsung pertamanya dengan penggemar di Korea melalui pertunjukan solo dalam sekitar satu tahun terakhir.

Menurut laporan allkpop, Wooyoung akan menggelar konser pada 14 dan 15 November di YES24 Live Hall, kawasan Gwangjin-gu, Seoul.

Penjualan tiket dilakukan melalui YES24, dengan jadwal penjualan khusus anggota fan club resmi Wooyoung pada 15 Oktober, dilanjutkan anggota HOTTEST generasi kesembilan pada 16 Oktober. Sementara itu, penjualan tiket umum dijadwalkan dibuka pada 19 Oktober.

Menjelang konser, Wooyoung aktif membagikan proses persiapannya melalui kanal YouTube pribadinya, Jang Wooyoung-i.

Ia memperlihatkan berbagai hal yang sedang dipersiapkan, mulai dari penyusunan daftar lagu, ide panggung, hingga pemilihan busana.

Dalam salah satu video, ia juga mengungkap rencana untuk membawakan lagu baru secara perdana. Selain itu, Wooyoung berencana menampilkan aransemen piano untuk lagu tema kanal YouTube-nya.

Dalam video yang dirilis pada 9 Oktober, Wooyoung bertemu dengan sesama anggota 2PM, Hwang Chansung, untuk membicarakan konsep pertunjukan.

Wooyoung mengungkapkan keinginannya untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda, termasuk mengeksplorasi koreografi dan menghindari penampilan yang terlalu mudah ditebak. Ia ingin memberikan pengalaman baru bagi penggemar melalui variasi penampilan yang lebih beragam.

Setelah menyelesaikan konser di Seoul, Wooyoung akan melanjutkan rangkaian pertunjukannya ke sejumlah kota di luar Korea Selatan.

Ia dijadwalkan tampil di Hyogo, Jepang, pada 25–26 Desember 2026, kemudian di Tokyo pada 9–10 Januari 2027, serta Taipei pada 20 Maret 2027. Secara keseluruhan, rangkaian konser ini mencakup tujuh pertunjukan di empat kota.

Konser mendatang menjadi bagian dari perjalanan Wooyoung sebagai solois di tengah aktivitasnya bersama 2PM.