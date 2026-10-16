Hyojung OH MY GIRL Rilis Mini Album Solo Perdana Lost & Found dan MV “Maybe Incomplete”

JawaPos.com - Hyojung OH MY GIRL, merilis mini album solo pertamanya bertajuk Lost&Found pada 15 Oktober 2026. Bersamaan dengan perilisan album tersebut, ia juga meluncurkan video musik untuk lagu utama “Maybe Incomplete”.
Proyek ini menjadi langkah baru bagi Hyojung untuk menunjukkan sisi personalnya melalui karya musik yang merefleksikan perjalanan hidup dan proses menemukan jati diri.
Menurut laporan allkpop, Lost&Found dirilis melalui berbagai platform musik digital. Hyojung terlibat langsung dalam penulisan lirik dan penggubahan musik untuk ketiga lagu vokal di dalam album tersebut. Keterlibatan ini memperlihatkan perkembangan dirinya sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu.
Lagu utama “Maybe Incomplete” membawa pesan tentang keberanian untuk memercayai intuisi sendiri dan terus melangkah tanpa harus mengikuti standar atau penilaian orang lain.
Dalam video musiknya, Hyojung digambarkan memulai perjalanan untuk mengisi peta yang masih kosong, kemudian menemukan arahnya sendiri melalui berbagai percobaan dan kesalahan. Konsep tersebut selaras dengan tema album tentang menerima ketidaksempurnaan dan membangun jalan hidup sendiri.
Selain lagu utama, album Lost&Found memuat dua lagu lain, yakni “Regret Might Hurt Less Than Being Broken” dan “8 (if)”. Ketiganya juga tersedia dalam versi instrumental sehingga album ini memiliki total enam trek.
Melalui rangkaian lagu tersebut, Hyojung menyampaikan berbagai emosi, mulai dari keberanian menghadapi risiko terluka hingga refleksi atas pilihan dan penyesalan.
Hyojung debut bersama OH MY GIRL pada 2015 dan telah dikenal melalui karakter vokalnya yang cerah serta kepribadiannya yang positif.
Sebelum merilis mini album ini, ia lebih dulu meluncurkan single solo khusus pada 2024 dan album single Purple Note pada Mei 2026. Lost&Found menjadi kelanjutan perjalanan solonya dengan keterlibatan kreatif yang semakin besar.
Setelah perilisan album, Hyojung dijadwalkan menggelar konser solo bertajuk HYOJUNG 1st LIVE Lost&Found di Xscala, Jung-gu, Seoul, pada 17 dan 18 Oktober 2026. Ia juga akan tampil di TIAT SKY HALL, Tokyo, pada 1 November 2026.
Dalam pertunjukan tersebut, Hyojung akan membawakan lagu-lagu dari album barunya bersama band live, sehingga penggemar dapat menikmati karya solonya secara langsung.
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Jawa Pos
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