Loco Comeback dengan “TATA”, Kolaborasi Spesial Bersama Minami RESCENE

loco (x @tang_kira)

JawaPos.com - Loco kembali menyapa penggemar dengan proyek musik terbaru berjudul “TATA”, yang menghadirkan Minami dari girl group RESCENE sebagai penyanyi featuring.

Menjelang perilisan lagu tersebut, Loco memperkenalkan teaser video musik yang menampilkan perjalanan melintasi berbagai kota dengan berjalan kaki.

Konsep visual ini menambah rasa penasaran penggemar terhadap cerita yang akan dihadirkan dalam video musik lengkapnya.

Menurut laporan allkpop, Loco merilis teaser video musik “TATA (feat. MINAMI of RESCENE)” melalui kanal resminya.

Dalam cuplikan tersebut, ia terlihat memulai perjalanan dengan berjalan kaki melewati sejumlah kota di berbagai belahan dunia.

Potongan visual itu menjadi gambaran awal dari konsep video musik yang menyertai kolaborasi terbarunya.

Lagu “TATA” dijadwalkan dirilis pada 15 Oktober 2026. Lagu ini mengangkat perasaan seseorang yang bersedia menempuh jarak sejauh apa pun demi bertemu dengan orang yang dicintainya.

Lirik yang lugas dan gaya rap khas Loco dipadukan dengan vokal Minami yang jernih untuk menghadirkan nuansa romantis.

Kolaborasi ini juga menjadi kesempatan bagi Minami untuk menunjukkan warna vokalnya di luar aktivitas bersama RESCENE.

Sejak debut bersama grup tersebut pada Maret 2024, Minami dikenal sebagai salah satu anggota yang berkontribusi dalam bagian vokal.

Kehadirannya di lagu “TATA” mempertemukan karakter rap Loco dengan warna vokal yang berbeda, sehingga menawarkan pengalaman musikal baru bagi pendengar.

Perilisan “TATA” juga menandai babak baru dalam perjalanan karier Loco setelah bergabung dengan Duover Entertainment. Label tersebut didirikan oleh mantan rekan satu agensinya di AOMG, yakni Gray, Code Kunst, dan Woo Won Jae.

Single ini menjadi rilisan digital pertamanya setelah menandatangani kontrak dengan label baru tersebut dan menutup label independennya, Locomotive.