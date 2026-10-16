Wendy Red Velvet Umumkan Album Solo Baru, Siap Tampilkan Sisi Musik Berbeda

wendy (x @koreanpopbase)

JawaPos.com - Wendy Red Velvet menyapa penggemar sebagai solois pada November 2026. Comeback ini menjadi rilisan musik terbarunya setelah sekitar satu tahun dua bulan sejak peluncuran mini album ketiganya, Cerulean Verge, pada September 2025.

Kabar tersebut meningkatkan antusiasme penggemar yang menantikan karya baru dengan karakter vokal khas dan penyampaian emosi yang kuat dari Wendy.

Menurut laporan allkpop, agensi Wendy, ASND, mengonfirmasi bahwa sang penyanyi akan merilis musik baru pada November.

Pihak agensi menyebut Wendy ingin memperlihatkan sisi berbeda melalui kemampuan vokal dan ekspresi emosionalnya.

Namun, hingga pengumuman tersebut disampaikan, tanggal perilisan secara spesifik serta detail mengenai format album belum diumumkan.

Sebelumnya, Wendy merilis mini album Cerulean Verge yang berisi enam lagu, termasuk lagu utama “Sunkiss”. Album tersebut menampilkan beragam warna musik dan menjadi bagian penting dari perkembangan karier solonya.

Sejak debut solo melalui mini album Like Water pada 2021, Wendy terus mengeksplorasi identitas musikalnya melalui rilisan berikutnya, termasuk Wish You Hell dan Cerulean Verge.

Selain dikenal sebagai vokalis Red Velvet, Wendy juga aktif mengisi lagu tema atau original soundtrack (OST) untuk berbagai drama Korea.

Sejumlah OST yang pernah dibawakannya antara lain “FLY”, “One Word Is Enough”, “Daydream”, dan “My Everything”. Kemampuan vokalnya yang jernih serta penghayatan dalam membawakan lagu membuatnya dikenal sebagai salah satu penyanyi yang kerap dipercaya mengisi soundtrack drama.

Menjelang comeback, Wendy juga dijadwalkan menggelar acara bertajuk Power 30 Open Studio: Velvet Concert pada 27 Oktober 2026 di Rolling Hall, kawasan Hongdae, Seoul.

Agenda tersebut menjadi kesempatan bagi penggemar untuk kembali menikmati penampilannya secara langsung sebelum rilisan musik terbaru hadir pada November.

Comeback mendatang menjadi kelanjutan perjalanan Wendy dalam mengembangkan karier sebagai solois di luar aktivitasnya bersama Red Velvet.

Dengan janji menghadirkan sisi musikal yang berbeda, karya terbaru ini dinantikan sebagai kesempatan bagi Wendy untuk mengeksplorasi warna suara dan emosi melalui musik.