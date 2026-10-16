D.O. EXO Rilis Remake “Every Moment of You” Milik Sung Si Kyung

d.o exo (x @dohkyungsoo_x)

JawaPos.com - D.O. EXO atau Do Kyung Soo sapa penggemar melalui rilisan musik spesial.

Kali ini, ia membawakan ulang lagu populer milik Sung Si Kyung, “Every Moment of You”, dengan sentuhan vokal dan interpretasi emosionalnya sendiri.

Lagu tersebut resmi dirilis pada 15 Oktober 2026 melalui berbagai platform musik digital.

Menurut laporan allkpop pihak program musik The Seasons mengumumkan bahwa versi D.O. akan dirilis dengan judul “Every Moment of You [THE Seasons: Sung Si Kyung’s Earcandy Boyfriend]”.

Lagu ini sebelumnya dibawakan D.O. dalam episode yang tayang pada 11 September 2026 dan mendapat perhatian dari penonton.

“Every Moment of You” merupakan salah satu lagu ikonis Sung Si Kyung yang diciptakan sekaligus dinyanyikannya sendiri. Lagu tersebut juga dikenal sebagai bagian dari soundtrack drama populer My Love From the Star.

Dalam versi terbaru ini, D.O. menghadirkan karakter vokalnya yang dalam dan lembut, memberikan nuansa berbeda tanpa menghilangkan daya tarik emosional lagu aslinya.

Penampilan D.O. bahkan mendapat apresiasi langsung dari Sung Si Kyung yang menyaksikannya di acara tersebut.

Sang penyanyi mengungkapkan bahwa ia menyukai penampilan itu karena mampu menghadirkan perasaan yang tulus dan polos.

Respons positif tersebut turut membuat penampilan yang awalnya disajikan di televisi berkembang menjadi rilisan resmi yang dapat dinikmati pendengar.

Rilisan ini hadir setelah D.O. meluncurkan mini album solo keempatnya, DOPAMINE, pada 8 September 2026. Ia juga tengah bersiap untuk rangkaian konser solo berjudul DAY OFF, yang penjualan tiket presale domestik dan global untuk konser Seoul-nya dilaporkan telah terjual habis.