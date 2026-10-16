Nam Woo Hyun INFINITE Rilis Album 2X8, Rayakan 10 Tahun Debut Solo

nam woo hyun (x @ifntnews)

JawaPos.com - Nam Woo Hyun INFINITE, merilis album penuh keduanya berjudul 2X8 pada 14 Oktober 2026. Peluncuran album ini menjadi momen spesial karena bertepatan dengan peringatan 10 tahun perjalanan karier solonya.

Melalui karya terbaru tersebut, ia mengajak pendengar melihat kembali perjalanan musiknya sekaligus mengenal sisi artistik yang terus berkembang.

Menurut laporan allkpop, album 2X8 dirilis melalui berbagai platform musik digital. Album ini memuat 16 lagu yang merepresentasikan masa lalu, kehidupan saat ini, dan kisah yang ingin ia lanjutkan sebagai solois.

Menariknya, Nam Woo Hyun turut terlibat dalam penulisan lirik dan penciptaan musik untuk seluruh lagu di album tersebut.

Judul 2X8 memiliki sejumlah makna yang berkaitan erat dengan perjalanan sang penyanyi. Penjumlahan angka dua dan delapan menghasilkan sepuluh, yang melambangkan satu dekade karier solonya.

Sementara itu, perkalian kedua angka tersebut menghasilkan 16, sesuai dengan jumlah lagu dalam album sekaligus usia perjalanan INFINITE sejak debut pada 2010. Angka tersebut juga berkaitan dengan tanggal ulang tahunnya, yakni 8 Februari.

Lagu utama berjudul “DEVIL” hadir dengan perpaduan pop-rock bertempo cepat dan irama dance yang energik. Lagu ini mengisahkan seseorang yang tetap tertarik pada sosok yang berbahaya, bahkan ketika ia berusaha menjauh.

Selain lagu utama, album ini juga menghadirkan “Boys And Girls” yang menampilkan suara anggota INFINITE lainnya, serta “EVERYDAY” yang sebelumnya dirilis sebagai lagu tersembunyi dalam salah satu album terdahulunya.

Sebagai bagian dari perayaan satu dekade debut solo, Nam Woo Hyun juga dijadwalkan menggelar konser solo berjudul EVER GREEN di KBS Arena, Seoul, pada 6–8 November 2026.