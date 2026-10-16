Awas Spoiler! Sutradara 'Hasut': Rere Tak Pernah Kerasukan, Penonton Memang Dibuat Ikut Terhasut!

JawaPos.com - Setelah beberapa hari tayang di bioskop, film horor-misteri Hasut melahirkan beragam teori dari penonton.

Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah apakah Rere, karakter yang diperankan Rachel Amanda, benar-benar mengalami kerasukan.

Sutradara dan penulis Hasut, Ilya Sigma, akhirnya memberikan jawaban tegas.

“Rere tidak pernah kerasukan. Kalau diperhatikan, HT milik Rere sudah terjatuh ketika ia berlari. Suara-suara yang muncul sesudahnya juga tidak pernah benar-benar memanggil nama mereka,” ungkap Ilya.

Menurut Ilya, para karakter segera menghubungkan suara yang terputus-putus itu dengan orang yang paling mereka takutkan atau curigai. Informasi yang mereka terima tidak pernah utuh, tetapi luka dan ketakutan masing-masing membuat mereka merasa telah mengetahui kebenarannya.

“Yang benar-benar terjadi sebenarnya lebih sedikit daripada yang disimpulkan para karakter. Mereka mendengar suara, lalu mengisi bagian yang hilang dengan ketakutan sendiri. Penonton sengaja ditempatkan dalam posisi yang sama,” jelasnya.

Inilah alasan Hasut menggunakan sudut pandang yang berubah-ubah. Setiap karakter membawa luka, ingatan, dan versinya sendiri. Penonton tidak langsung diberikan satu sudut pandang yang sepenuhnya dapat dipercaya.

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Ilya menegaskan bahwa kebingungan tersebut bukan dimaksudkan untuk menguji apakah penonton cukup pintar memahami film. Hasut justru mengajak penonton memisahkan tiga hal: apa yang benar-benar terlihat, apa yang diasumsikan karakter, dan apa yang akhirnya mereka percaya.