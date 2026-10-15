Jang Ki Yong Siap Kembali Lewat Drama Internasional Get Out of the Peninsula?

jang ki yong (x @revistakoreain)

JawaPos.com - Jang Ki Yong tengah pertimbangkan proyek drama internasional terbaru berjudul Get Out of the Peninsula.

Serial yang mengusung kolaborasi Korea Selatan dan Jepang tersebut direncanakan tayang melalui Amazon Prime.

Kabar ini menarik perhatian penggemar karena proyek tersebut berpotensi menjadi salah satu karya terbaru Jang Ki Yong di tengah persiapannya untuk kembali ke layar kaca.

Menurut laporan allkpop, Jang Ki Yong sedang mempertimbangkan tawaran untuk tampil dalam serial tersebut. Informasi ini sebelumnya diberitakan secara eksklusif oleh Xports News pada 13 Oktober.

Meski demikian, keterlibatannya belum dikonfirmasi secara resmi sehingga penggemar masih perlu menunggu pengumuman lebih lanjut mengenai keputusan sang aktor.

Get Out of the Peninsula merupakan adaptasi dari novel Jepang berjudul sama karya Ryu Murakami yang diterbitkan pada 2005.

Novel tersebut memperoleh dua penghargaan sastra, yakni Noma Literary Prize dan Mainichi Publishing Culture Award, pada tahun penerbitannya.

Kisahnya berpusat pada sekelompok pasukan khusus Korea Utara yang mengambil alih sebuah pulau di Jepang, menghadirkan situasi menegangkan yang melibatkan konflik militer dan ketegangan antarnegara.

Karya Ryu Murakami tersebut sebelumnya juga pernah menarik perhatian sutradara Korea Selatan Kwak Kyung Taek.

Pada 2006, ia sempat berupaya mengadaptasi novel itu menjadi film, tidak lama setelah karya aslinya terbit di Korea Selatan.

Kini, rencana pengembangan dalam format serial kembali menghidupkan perhatian terhadap cerita tersebut, kali ini melalui produksi bersama Korea Selatan dan Jepang.

Di sisi lain, Jang Ki Yong saat ini tengah mempersiapkan drama Wolves in Suits, yang akan tayang pada 2027.

Jika menerima tawaran Get Out of the Peninsula, proyek tersebut akan menambah daftar karya yang sedang dipertimbangkan sang aktor.