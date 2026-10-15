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Aulia Ramadhani
Kamis, 15 Oktober 2026 | 17.01 WIB

Hong Seung Hee dan Jung Yong Hwa akan Bertemu, Saksikan Teaser Drama Oh! My Guard

Jung Yong Hwa dan Hong Seung Hee (Soompi) - Image

Jung Yong Hwa dan Hong Seung Hee (Soompi)

JawaPos.com – Belum lama ini, drama Korea Oh! My Guard telah merilis video teaser baru

Dikutip dari Soompi, Kamis (15/10), drama romansa yang diperankan  Jung Yong Hwa  sebagai Uhm Tae Bong, seorang aktor papan atas dengan kelemahan fatal.

Ia bertemu dengan Oh Hae Ra (Hong Seung Hee), seorang wanita misterius yang meyakini dirinya adalah Cha Hong Doo, tokoh utama wanita dalam drama yang dibintangi Uhm Tae Bong.

Menarik perhatian, teaser ketiga dibuka dengan memperkenalkan aturan unik milik bintang papan atas Uhm Tae Bong.

Saat para reporter bertanya apakah ia akan melakoni adegan ciuman dalam proyek terbarunya, adegan beralih memperlihatkan dirinya yang tiba-tiba berteriak, “Cut!” dan menghentikan syuting tepat saat wajahnya bersentuhan dengan lawan mainnya.

Dengan tegas ia menyatakan bahwa adegan ciuman sama sekali tidak mungkin dilakukan, mempertahankan pendirian ketatnya untuk tidak pernah melakukan adegan ciuman.

Ironisnya, reputasinya sebagai ahli romansa yang tidak pernah melakukan adegan ciuman justru menjadi alasan mengapa ia menjadi bintang papan atas.

Cerita berubah ke arah yang tak terduga ketika seorang wanita misterius menemukan rahasia fatal Uhm Tae Bong.

Oh Hae Ra, yang sangat yakin bahwa dirinya adalah Cha Hong Doo yaitu tokoh utama wanita dalam drama pertama yang dibintangi Uhm Tae Bong, The Crown Prince’s Bodyguard.

Editor: Novia Tri Astuti
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