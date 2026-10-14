Mini Album KickFlip “KICK OFF THE WALL Pt. 1” Catat Rekor Penjualan di Minggu Pertama Perilisan

Boygrup K-pop KickFlip dan iann dior. Sumber foto: X /@kickflip_jype JawaPos.com – Boygrup K-pop KickFlip telah mencetak rekor penjualan minggu pertama dengan mini album terbaru mereka!

Pada 6 Oktober lalu, grup rookie dari JYP Entertainment tersebut kembali dengan mini album bertajuk “KICK OFF THE WALL Pt. 1” bersama dengan video musik untuk “Kick Off The Wall (Feat. iann dior),” salah satu dari dua lagu judul album.

Menandai rilis pertama mereka dengan judul lagu ganda sejak debut, mini album ini menampilkan “Puzzle Piece” dan “Kick Off The Wall (Feat. iann dior)” sebagai lagu utamanya.

“Puzzle Piece,” sang leader Kyehoon berpartisipasi dalam penulisan, menangkap proses mencari jawaban atas pertanyaan yang ditujukan pada diri sendiri di tengah rasa kecemasan dan ketidakpastian yang mendalam.

Sementara itu, “Kick Off The Wall (Feat. iann dior),” yang juga ditulis oleh Kyehoon dan Donghwa, menyampaikan pesan untuk merangkul jawaban yang telah mereka temukan untuk diri sendiri dan dengan berani menghadapi tantangan baru.

Melansir soompi dari Hanteo Chart, KickFlip telah mencapai penjualan minggu pertama tertinggi mereka dengan mini album baru itu.

Pada minggu pertama rilis (6-12 Oktober), “KICK OFF THE WALL Pt. 1” terjual total 532.434 eksemplar, memecahkan rekor penjualan minggu pertama mini album sebelumnya dari 456.167 kopi.

Kendati demikian, JYP Entertainment mengumumkan bahwa Kyehoon dan Donghwa sedang dilanda masalah kesehatan.