Saksikan Chemistry Joy Red Velvet dan Kim Hyun Jin di Drama Bertajuk One of a Kind Romance

JawaPos.com – Joy Red Velvet dan Kim Hyun Jin akan beradu akting dalam drama baru yang seru berjudul One of a Kind Romance

Dikutip dari Soompi, Rabu (14/10), Gong Yu Il (Joy), merupakan orang biasa yang sedang mencari pekerjaan, serta menjadi manajer bagi Tak Mu I (Kim Hyun Jin).

Ia adalah seorang bintang papan atas dengan luka batin akibat insiden penguntitan, drama ini mengikuti kisah romansa mereka saat jalan hidup Gong Yu Il, yang mendambakan kehidupan biasa.

Tak Mu I, yang menemukan kekuatan untuk terus melangkah berkat novel karya Yu Il bertahun-tahun lalu, bertemu secara kebetulan dan perlahan membangun hubungan yang manis serta menyentuh hati.

Gong Yu Il pernah menulis novel berjudul Star and Half-Moon, namun ia memutuskan untuk berhenti dan menjalani hidup dengan menyembunyikan identitasnya

Suatu hari, ia mendapati dirinya berada dalam situasi tak terduga setelah Tak Mu I bintang papan atas yang tak sengaja ditemuinya menemukan novel yang pernah ia tulis tersebut.

Kim Hyun Jin berperan sebagai Tak Mu I, bintang papan atas yang telah berkarier selama 19 tahun sejak debutnya sebagai aktor cilik.

Meskipun mencapai puncak karier berkat penampilan menawan, kemampuan akting hebat karena kerja keras tanpa henti, ia menyimpan luka batin di balik citranya yang glamor.

Di tengah masa-masa sulit tersebut, ia menemukan ketenangan dengan membaca kembali novel Star and Half-Moon yang belum rampung.