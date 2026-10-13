Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Selasa, 13 Oktober 2026 | 15.30 WIB

Rilis Cuplikan Episode Exchange, Running Man akan Dihadiri Chorong Apink dan Yura Girl's Day

Pemeran Running Man. (Soompi) - Image

Pemeran Running Man. (Soompi)

JawaPos.com – Dibintangi Chorong Apink, acara Korea ternama Running Man akan menghadirkan tema Exchange.

Dilansir dari Soompi, Selasa (13/10), acara milik SBS ini menyajikan cuplikan untuk episode mendatang yang membuat penasaran.

Chorong Apink dan Yura Girl's Day nantinya dihadirkan sebagai bintang tamu, yang pasti penggemar tak sabar melihatnya

Terlihat keseruan pada cuplikan tersebut, sutradara (PD) Running Man menyebut bahwa Chorong dan Yura sama-sama memiliki hubungan romantis dengan Yang Se Chan.

Yura pernah terlibat rumor kencan dengan Yang Se Chan, sementara Yang Se Chan sebelumnya pernah menyebut Chorong sebagai tipe idealnya.

Bersemangat, Yang Se Chan merasa dirinya menjadi pusat perhatian dalam sebuah cinta segitiga.

Di sisi lain, situasi segera berubah menjadi jauh dari kesan romantis saat kedua bintang tamu wanita tersebut menunjukkan sisi kompetitif mereka dalam berbagai permainan di acara itu.

Nama Park Cho-rong dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu, dan aktris asal Korea Selatan, ia juga menjadi pemimpin grup vokal wanita Korea Selatan, Apink.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ji Ye Eun Running Man dan Vata We Dem Boyz Mengumumkan Pernikahannya - Image
Entertainment

Ji Ye Eun Running Man dan Vata We Dem Boyz Mengumumkan Pernikahannya

Kamis, 3 September 2026 | 00.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore