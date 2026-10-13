Rilis Cuplikan Episode Exchange, Running Man akan Dihadiri Chorong Apink dan Yura Girl's Day

JawaPos.com – Dibintangi Chorong Apink, acara Korea ternama Running Man akan menghadirkan tema Exchange.

Dilansir dari Soompi, Selasa (13/10), acara milik SBS ini menyajikan cuplikan untuk episode mendatang yang membuat penasaran.

Chorong Apink dan Yura Girl's Day nantinya dihadirkan sebagai bintang tamu, yang pasti penggemar tak sabar melihatnya

Terlihat keseruan pada cuplikan tersebut, sutradara (PD) Running Man menyebut bahwa Chorong dan Yura sama-sama memiliki hubungan romantis dengan Yang Se Chan.

Yura pernah terlibat rumor kencan dengan Yang Se Chan, sementara Yang Se Chan sebelumnya pernah menyebut Chorong sebagai tipe idealnya.

Bersemangat, Yang Se Chan merasa dirinya menjadi pusat perhatian dalam sebuah cinta segitiga.

Di sisi lain, situasi segera berubah menjadi jauh dari kesan romantis saat kedua bintang tamu wanita tersebut menunjukkan sisi kompetitif mereka dalam berbagai permainan di acara itu.