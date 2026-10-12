'Sleep Maxxing' Tren yang Sedang Digandrungi Anak Muda Korea Selatan, Apa Itu?

Barang-barang yang digunakan oleh Kang untuk mendapatkan tidur nyenyak./Dokumen pribadi Kang
JawaPos.com - Dulu, banyak remaja di Korea Selatan memiliki kebiasaan bangun sebelum fajar, demi menyisipkan satu jam tambahan untuk pengembangan diri.
Tapi saat ini, semakin banyak anak muda di Korea Selatan memiliki kunci untuk lebih unggul, yaitu mendapatkan tidur yang lebih berkualitas.
Tren miracle morning yang mendorong orang untuk bangun pagi dan memanfaatkan waktu tambahan tersebut untuk berolahraga, belajar, serta bentuk pengembangan diri lainnya pernah marak di Korea Selatan.
Kini tren kesehatan yang bertolak belakang muncul dan dikenal sebagai sleep maxxing, yang tengah menarik perhatian generasi muda.
Istilah ini menggabungkan kata sleep (tidur) dengan maxxing (istilah gaul internet yang berarti memaksimalkan atau mengoptimalkan sesuatu).
Alih-alih sekadar berusaha tidur lebih lama, para pengikut tren ini berupaya meningkatkan kualitas tidur dengan cara menyesuaikan berbagai hal secara sistematis, mulai dari kebiasaan sehari-hari hingga lingkungan kamar tidur mereka.
Seorang pekerja kantoran berusia 30 tahun bermarga Kang, termasuk di antara mereka yang bersedia mengeluarkan uang demi mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik.
Jam tangan pintar memantau total waktu tidur dan proporsi tidur nyenyak, sementara suplemen menjadi bagian dari rutinitas yang bertujuan untuk relaksasi.
Penutup mata hingga penyumbat telinga juga telah menjadi perlengkapan wajib saat hendak tidur.
"Ada banyak hari ketika aku merasa sangat lelah, tetapi justru tidak bisa tidur begitu berbaring di tempat tidur."
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022