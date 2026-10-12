'Sleep Maxxing' Tren yang Sedang Digandrungi Anak Muda Korea Selatan, Apa Itu?

JawaPos.com - Dulu, banyak remaja di Korea Selatan memiliki kebiasaan bangun sebelum fajar, demi menyisipkan satu jam tambahan untuk pengembangan diri.

Tapi saat ini, semakin banyak anak muda di Korea Selatan memiliki kunci untuk lebih unggul, yaitu mendapatkan tidur yang lebih berkualitas.

Tren miracle morning yang mendorong orang untuk bangun pagi dan memanfaatkan waktu tambahan tersebut untuk berolahraga, belajar, serta bentuk pengembangan diri lainnya pernah marak di Korea Selatan.

Kini tren kesehatan yang bertolak belakang muncul dan dikenal sebagai sleep maxxing, yang tengah menarik perhatian generasi muda.

Istilah ini menggabungkan kata sleep (tidur) dengan maxxing (istilah gaul internet yang berarti memaksimalkan atau mengoptimalkan sesuatu).

Alih-alih sekadar berusaha tidur lebih lama, para pengikut tren ini berupaya meningkatkan kualitas tidur dengan cara menyesuaikan berbagai hal secara sistematis, mulai dari kebiasaan sehari-hari hingga lingkungan kamar tidur mereka.

Seorang pekerja kantoran berusia 30 tahun bermarga Kang, termasuk di antara mereka yang bersedia mengeluarkan uang demi mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik.

Jam tangan pintar memantau total waktu tidur dan proporsi tidur nyenyak, sementara suplemen menjadi bagian dari rutinitas yang bertujuan untuk relaksasi.

Penutup mata hingga penyumbat telinga juga telah menjadi perlengkapan wajib saat hendak tidur.