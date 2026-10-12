Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Alberta Dionny Natanuel
Selasa, 13 Oktober 2026 | 03.21 WIB

Sinopsis Film Men in Black 2 (2002): Kembali Melindungi Kita dari Alien Seksi yang Bisa Memusnahkan

Poster film Men in Black 2 (2002) (https://www.imdb.com/title/tt0120912/) - Image

Poster film Men in Black 2 (2002) (https://www.imdb.com/title/tt0120912/)

JawaPos.com - Ancaman terhadap manusia dari luar angkasa tidak akan pernah berhenti dan selesai, terutama karena asal ancaman ini bisa dari galaksi entah berantah. Namun, berkat sebuah organisasi keamanan internasional ini, kita bisa terlindungi dari apapun yang dapat memusnahkan kita. 

Men in Black (MiB) adalah sebuah organisasi misterius yang terkenal karena semua anggotanya menggunakan jas hitam dan berurusan dengan makhluk-makhluk aneh asal luar angkasa. 

Keberadaan organisasi ini tidak jelas karena organisasi ini bekerja secara rahasia dan memang tidak seharusnya diketahui oleh orang umum. Sehingga, para anggotanya pun akan melalui proses untuk melupakan identitas mereka apabila keluar dari organisasi tersebut. 

Setelah Agen K (Tommy Lee Jones) pensiun, Agen J (Will Smith) perlahan-lahan menjadi agen terbaik se-organisasi. Walaupun ia sering berganti-ganti rekan, J lebih sering bekerja sendirian. 

Suatu hari, alien asal Kylothia jahat kembali ke Bumi. Alien ini bernama Serleena dan ia dapat mengubah wujudnya sesuai keinginan. Ketika sampai di Bumi, ia segera mengubah wujudnya mengikuti model pakaian dalam (Lara Flynn Boyle) di sebuah majalah dewasa. Namun wujud aslinya lebih seperti tanaman merambat. 

Serleena kembali ke Bumi untuk merebut Cahaya Zartha yang dititipkan kepada MIB di Bumi sejak tahun 1978. Dipercaya cahaya ini memiliki kekuatan sangat besar yang dapat menghancurkan Zartha. 

Serleena kembali ke Bumi karena ia mendapatkan berita dari alien berkepala dua, Scrad dan Charlie (Johnny Knoxville), bahwa mereka menemukan keberadaan cahaya tersebut. Scrad dan Charlie menjelaskan bahwa mereka mengikuti jejak cahaya tersebut hingga ke sebuah restoran pizza yang dimiliki oleh seorang Zartha bernama Ben (Jack Kehler). 

Sesampainya di restoran tersebut, Ben tahu bahwa ia berada dalam bahaya. Maka ia menyuruh anak buahnya yang juga ia besarkan sejak kecil, Laura (Rosario Dawson), untuk bersembunyi. Ben diinterogasi secara paksa oleh Serleena, dan karena tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, Serleena membunuh Ben. 

Laura yang masih bersembunyi melihat kejadian tersebut dan menjadi ketakutan, serta menjadi saksi utama kasus tersebut. J yang jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Laura melanggar protokol MIB utama, yaitu tidak membuatnya amnesia serta mengungkapkan bahwa ia adalah anggota MIB dan tentang alien-alien di Bumi. 

Ketua Agen Z (Rip Torn) menyuruh J untuk mencari K dan merekrutnya kembali, karena hanya K yang tahu dimana keberadaan Cahaya Zartha. 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore