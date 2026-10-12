Sinopsis Film Men in Black 2 (2002): Kembali Melindungi Kita dari Alien Seksi yang Bisa Memusnahkan

JawaPos.com - Ancaman terhadap manusia dari luar angkasa tidak akan pernah berhenti dan selesai, terutama karena asal ancaman ini bisa dari galaksi entah berantah. Namun, berkat sebuah organisasi keamanan internasional ini, kita bisa terlindungi dari apapun yang dapat memusnahkan kita.

Men in Black (MiB) adalah sebuah organisasi misterius yang terkenal karena semua anggotanya menggunakan jas hitam dan berurusan dengan makhluk-makhluk aneh asal luar angkasa.

Keberadaan organisasi ini tidak jelas karena organisasi ini bekerja secara rahasia dan memang tidak seharusnya diketahui oleh orang umum. Sehingga, para anggotanya pun akan melalui proses untuk melupakan identitas mereka apabila keluar dari organisasi tersebut.

Setelah Agen K (Tommy Lee Jones) pensiun, Agen J (Will Smith) perlahan-lahan menjadi agen terbaik se-organisasi. Walaupun ia sering berganti-ganti rekan, J lebih sering bekerja sendirian.

Suatu hari, alien asal Kylothia jahat kembali ke Bumi. Alien ini bernama Serleena dan ia dapat mengubah wujudnya sesuai keinginan. Ketika sampai di Bumi, ia segera mengubah wujudnya mengikuti model pakaian dalam (Lara Flynn Boyle) di sebuah majalah dewasa. Namun wujud aslinya lebih seperti tanaman merambat.

Serleena kembali ke Bumi untuk merebut Cahaya Zartha yang dititipkan kepada MIB di Bumi sejak tahun 1978. Dipercaya cahaya ini memiliki kekuatan sangat besar yang dapat menghancurkan Zartha.

Serleena kembali ke Bumi karena ia mendapatkan berita dari alien berkepala dua, Scrad dan Charlie (Johnny Knoxville), bahwa mereka menemukan keberadaan cahaya tersebut. Scrad dan Charlie menjelaskan bahwa mereka mengikuti jejak cahaya tersebut hingga ke sebuah restoran pizza yang dimiliki oleh seorang Zartha bernama Ben (Jack Kehler).

Sesampainya di restoran tersebut, Ben tahu bahwa ia berada dalam bahaya. Maka ia menyuruh anak buahnya yang juga ia besarkan sejak kecil, Laura (Rosario Dawson), untuk bersembunyi. Ben diinterogasi secara paksa oleh Serleena, dan karena tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, Serleena membunuh Ben.

Laura yang masih bersembunyi melihat kejadian tersebut dan menjadi ketakutan, serta menjadi saksi utama kasus tersebut. J yang jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Laura melanggar protokol MIB utama, yaitu tidak membuatnya amnesia serta mengungkapkan bahwa ia adalah anggota MIB dan tentang alien-alien di Bumi.