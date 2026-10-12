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Aulia Ramadhani
Senin, 12 Oktober 2026 | 22.17 WIB

Lokasi Syuting Drama Dive Into You Sangat Seru, Ada Kim Ji Yeon, Park Seo Ham, dan Jang Se Hyuk

Pemeran Dive Into You. (Sompi) - Image

Pemeran Dive Into You. (Sompi)

JawaPos.com - Kim Ji Yeon, Park Seo Ham terlihat menunjukkan keakraban di lokasi syuting drama Korea Dive Into You

Dikutip dari Soompi, Senin (12/10), terlihat Kim Ji Yeon begitu mendalami perannya hingga tak bisa berhenti menangis bahkan setelah pengambilan gambar selesai.

Tawa dari Jang Se Hyuk menghadirkan keseruan, Kim Ji Yeon dan Park Seo Ham tak kuasa menahannya.

Namun mereka juga bekerja sama dengan apik untuk menampilkan adegan aksi yang mengesankan.

Park Seo Ham juga turut berkomentar, "Sulit sekali menahan tawa, tapi untungnya Ha Ru (Jang Se Hyuk) itu menggemaskan.”

“Ia juga punya pengalaman judo, jadi saya sangat mengandalkannya selama syuting,” ungkapnya dengan antusias.

Sementara itu, Kim Ji Yeon memamerkan seragam judonya dan bercerita tentang pengalamannya sebagai anggota tim nasional di kehidupan masa lalu.

Semu aitu merujuk pada karakternya dalam drama sebelumnya yang ia mainkan, Twenty-Five, Twenty-One.

Editor: Novia Tri Astuti
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