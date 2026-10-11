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Aulia Ramadhani
Senin, 12 Oktober 2026 | 05.01 WIB

Kim Yun Seok dan Koo Kyo Hwan Alami Situasi Mencekam dalam Film Baru ‘White Blast’

Kim Yun Seok dan Koo Kyo Hwan. Sumber Foto: Soompi - Image

Kim Yun Seok dan Koo Kyo Hwan. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Kim Yun Seok dan Koo Kyo Hwan akan berperan di White Blast, dimana film Korea itu tayang November mendatang

Dilansir dari Soompi, Minggu (11/10),  Gap Soo (Kim Yun Seok), diceritakan sebagai seorang kepala stasiun yang akan segera pensiun, dan penggantinya, Hyun Taek (Koo Kyo Hwan).

Awalnya, mereka menemukan sesosok jenazah misterius di sebuah stasiun kereta pedesaan yang terisolasi akibat badai salju hebat.

Foto-foto yang baru dirilis menampilkan berbagai adegan, mulai dari pertemuan pertama Gap Soo dan Hyun Taek

Menjadi hal menarik, Gap Soo bertemu dengan Hyun Taek pegawai stasiun baru yang tiba di tengah badai salju.

Ia bersiap menjalani giliran kerja terakhirnya di Stasiun Seolo, tempat yang telah ia jaga sepanjang kariernya, dan memulai proses serah terima tugas.

Pada salah satu foto, Gap Soo tampak memegang tumpukan dokumen sembari menatap tajam ke arah Hyun Taek

Di foto lain, Hyun Taek mengamati reaksi Gap Soo dengan saksama saat menyerahkan perangkat walkie-talkie.

Penuh ketegangan, Gap Soo dan Hyun Taek melanjutkan proses serah terima di atas rel kereta yang tertutup salju mereka terisolasi dari dunia luar

Namun, rutinitas tenang mereka di Stasiun Seolo terusik ketika mereka menemukan sesosok jenazah misterius tergeletak di atas rel.

Editor: Hanny Suwindari
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