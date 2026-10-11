Film NAZA Peraih Penghargaan Venice Akan Tayang di Indonesia, Berikut 5 Fakta Menariknya

JawaPos.com - Film dokumenter investigatif NAZA siap menyapa para penonton di Indonesia mulai 16 Oktober 2026. Karya sutradara Yuval Abraham dan Rachel Szor ini akan tayang secara reguler di Indonesia melalui KlikFilm.

Sebelumnya, film NAZA mendapat perhatian internasional meraih Special Jury Prize di Venice Film Festival 2026.

NAZA mengangkat isu sensitif tentang operasi militer Israel di Gaza, khususnya bagaimana risiko jatuhnya korban sipil diperhitungkan dalam pengambilan keputusan militer. Melalui pendekatan investigatif, film ini berupaya membawa penonton memahami sisi lain konflik yang selama ini banyak disorot melalui gambar kehancuran, pengungsian, dan jatuhnya korban jiwa.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah makna di balik judulnya. NAZA merujuk pada istilah kode militer yang digunakan dalam konteks intelijen Israel untuk memperkirakan jumlah warga sipil yang berpotensi tewas dalam sebuah serangan udara.

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Istilah tersebut menjadi pintu masuk untuk membahas persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana risiko terhadap kehidupan manusia ditempatkan dalam perhitungan operasi militer. Berikut 5 fakta menarik film dokumenter NAZA

1. Mendapat Sambutan di Venice Film Festival 2026 NAZA mencuri perhatian saat menjalani pemutaran perdana di Venice Film Festival pada 10 September 2026. Film ini mendapat standing ovation selama sekitar 24,5 menit, sebuah respons yang menunjukkan kuatnya reaksi penonton terhadap materi yang diangkat.

Tak hanya mendapat sambutan panjang, NAZA juga membawa pulang Special Jury Prize. Penghargaan tersebut memperkuat posisi film ini sebagai salah satu karya dokumenter yang mendapat perhatian dalam perhelatan sinema internasional tersebut.

Pencapaian di Venice menjadi modal penting bagi perjalanan NAZA ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, daya tarik film ini tidak hanya terletak pada penghargaan, melainkan juga pada keberaniannya mengangkat pertanyaan tentang tanggung jawab dan perlindungan warga sipil di tengah peperangan.