Saksikan Chemistry antara Hong Seung Hee dan Jung Yong Hwa CNBLUE di Drama Oh! My Guard

Hong Seung Hee dan Jung Yong Hwa CNBLUE. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Diperankan Jung Yong Hwa dari CNBLUE, drama Korea berjudul Oh! My Guard telah merilis teaser baru
Dilansir dari Soompi, Kamis (8/10), menariknya, drama ini mengisahkan kisah cinta tak terduga antara Uhm Tae Bong (Jung Yong Hwa dari CNBLUE), seorang aktor papan atas dengan kelemahan fata.
Ia bertemu dengan Oh Hae Ra (Hong Seung Hee), seorang wanita misterius yang meyakini dirinya adalah Cha Hong Doo, tokoh utama wanita dalam drama sang aktor.
Dalam teaser terlihat sosok Oh Hae Ra, seorang pewaris konglomerat, sebelum ia mengalami kecelakaan, saat ia masih sadar sepenuhnya akan jati dirinya.
Terlihat kamar Oh Hae Ra dipenuhi dengan foto aktor favoritnya, ketika menonton salah satu dramanya, ia berkata melalui narasi suara, "Aku ingin mencintai seseorang di dunia nyata seperti yang mereka lakukan di dalam drama."
Tiba-tiba, setelah tertabrak mobil, Oh Hae Ra terbangun dan lupa ingatan, yakin bahwa dirinya adalah Cha Hong Doo, karakter dalam salah satu drama Uhm Tae Bong.
Cha Hong Doo pun menjadi pengawal yang ahli bela diri, menerobos masuk ke lokasi syuting drama dan melindungi Uhm Tae Bong
Awalnya, Uhm Tae Bong yang kebingungan bertanya siapa sebenarnya Oh Hae Ra, namun ia kemudian terkejut saat mengetahui bahwa wanita itu benar-benar meyakini dirinya adalah Cha Hong Doo.
Saat Uhm Tae Bong berusaha beradaptasi dengan kehadiran Oh Hae Ra yang terus mengikutinya ke mana-mana
Teaser tersebut diakhiri dengan cuplikan kisah romansa yang mulai tumbuh antara Uhm Tae Bong dan Oh Hae Ra, saksikan Oh! My Guard pada 24 Oktober pukul 22.50 KST.
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