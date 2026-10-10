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Leni Setya Wati
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18.45 WIB

HYBE Umumkan Weverse Con Festival India, Lineup Artis Segera Terungkap 

HYBE Labels (x @aboutmusicyt) - Image

HYBE Labels (x @aboutmusicyt)

JawaPos.com – HYBE bawa salah satu festival musik andalannya ke panggung internasional. Weverse Con Festival untuk pertama kalinya akan digelar di luar Korea Selatan, dengan India dipilih sebagai negara tujuan ekspansi.

Kehadiran festival ini menjadi langkah baru HYBE dalam memperluas pengalaman K-pop dan budaya fandom ke pasar global.

Menurut laporan Soompi, Weverse Con Festival India akan berlangsung selama dua hari pada 27 dan 28 Maret 2027 di New Delhi.

Festival ini menjadi penyelenggaraan pertama Weverse Con di luar Korea sejak acara tersebut diluncurkan. Sementara itu, jajaran artis yang akan tampil belum diumumkan dan dijanjikan akan segera diperkenalkan oleh HYBE.

Tak hanya menghadirkan pertunjukan musik, edisi India juga dirancang untuk mempertemukan artis dengan penggemar melalui berbagai pengalaman interaktif.

HYBE menyebut festival ini akan memadukan musik, aktivitas fandom, pengalaman budaya, serta panggung kolaborasi yang mempertemukan musisi K-pop dan artis India.

Konsep tersebut menjadi bagian dari strategi “Multi-home, Multi-genre” HYBE untuk mengembangkan ekosistem hiburan di berbagai negara.

Kehadiran Weverse Con Festival di India juga memperlihatkan semakin besarnya perhatian HYBE terhadap pasar tersebut. Selain membawa festival berskala global, HYBE sebelumnya telah memperkuat kehadirannya di India melalui HYBE India.

Editor: Novia Tri Astuti
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