Kim Yun Seok dan Koo Kyo Hwan Terjebak Misteri Gelap di Film White Blast

JawaPos.com – Film terbaru White Blast hadirkan Kim Yun Seok dan Koo Kyo Hwan dalam sebuah kisah misteri thriller yang berlangsung di tengah badai salju.

Film ini mengikuti dua pekerja stasiun kereta yang kehidupannya berubah drastis setelah menemukan sebuah mayat misterius di lokasi yang terisolasi.

Menurut laporan Soompi, White Blast telah merilis teaser resmi pertamanya sekaligus mengonfirmasi jadwal tayang di bioskop pada November.

Kim Yun Seok berperan sebagai Gap Soo, kepala stasiun Seolo yang segera memasuki masa pensiun, sedangkan Koo Kyo Hwan memainkan Hyun Taek, pegawai baru yang datang untuk menggantikan posisinya.

Kisah bermula ketika Gap Soo dan Hyun Taek menjalankan tugas memeriksa jalur kereta di tengah kondisi stasiun yang terisolasi akibat hujan salju lebat.

Keduanya kemudian menemukan sesosok mayat di dalam terowongan. Penemuan tersebut seketika mengubah suasana dan membuat hubungan antara senior dan penerusnya menjadi semakin tegang.