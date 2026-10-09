Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 03.37 WIB

5 Alasan The Social Reckoning Dinilai Kehilangan Kekuatan dari The Social Network

Film The Social Reckoning (Variety) - Image

Film The Social Reckoning (Variety)

JawaPos.com – Film The Social Reckoning karya Aaron Sorkin hadir sebagai kelanjutan kisah tentang Facebook, tetapi dinilai kehilangan sejumlah kekuatan yang membuat The Social Network karya David Fincher begitu berkesan.

Film terbaru ini mengangkat pengungkapan dokumen internal Facebook atau Facebook Files pada 2019–2021, termasuk dampak algoritma terhadap kelompok ekstremis dan kesehatan mental pengguna muda.

Berikut 5 hal yang dinilai bahwa The Social Reckoning dianggap kehilangan kekuatan dari The Social Network, seperti dilansir dari laman Variety pada Jum'at (9/10).

1.     Kehilangan Momentum dan Relevansi Cerita

The Social Network terasa mendesak ketika dirilis pada 2010 karena mengungkap sisi gelap Facebook saat platform tersebut sedang berkembang pesat. Sebaliknya, The Social Reckoning dinilai terlambat mengangkat persoalan yang telah diketahui publik, sementara lanskap teknologi dan kecerdasan buatan telah berkembang jauh sejak peristiwa yang dikisahkannya.

2.     Pendekatan Penyutradaraan Kehilangan Kekuatan Visual

Film pertama memiliki gaya visual David Fincher yang tajam, gelap, dan mampu membangun atmosfer penuh ketegangan. Pada sekuelnya, Aaron Sorkin mengambil alih kursi sutradara sehingga dialog cerdas dan idealisme para tokohnya lebih menonjol daripada kekuatan visual yang menjadi ciri khas film sebelumnya.

3.     Kedalaman Karakter dan Konflik Dramatis Berkurang

The Social Network menampilkan Mark Zuckerberg sebagai sosok kompleks yang ambisius, tertutup, dan rentan secara emosional melalui penampilan Jesse Eisenberg. Dalam The Social Reckoning, interpretasi Jeremy Strong terhadap Zuckerberg digambarkan terlalu tertutup secara emosional sehingga karakter tersebut terasa sulit dipahami dan kurang memberikan perkembangan dramatis yang kuat.

4.     Investigasi Jurnalistik Terasa Terlalu Prosedural

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Alasan Orang Tua yang Memprotes Screen Time di Sekolah Berbuat Baik untuk Anak Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

6 Alasan Orang Tua yang Memprotes Screen Time di Sekolah Berbuat Baik untuk Anak Menurut Psikologi

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00.29 WIB

7 Alasan Mengapa Kita Sering Jatuh Cinta pada Orang yang Tidak Baik untuk Kita Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

7 Alasan Mengapa Kita Sering Jatuh Cinta pada Orang yang Tidak Baik untuk Kita Menurut Psikologi

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00.25 WIB

6 Alasan Melewatkan Kebiasaan Sulit Sehari Membuatmu Ingin Berhenti Selamanya Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

6 Alasan Melewatkan Kebiasaan Sulit Sehari Membuatmu Ingin Berhenti Selamanya Menurut Psikologi

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00.19 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore