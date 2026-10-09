5 Alasan The Social Reckoning Dinilai Kehilangan Kekuatan dari The Social Network

JawaPos.com – Film The Social Reckoning karya Aaron Sorkin hadir sebagai kelanjutan kisah tentang Facebook, tetapi dinilai kehilangan sejumlah kekuatan yang membuat The Social Network karya David Fincher begitu berkesan.

Film terbaru ini mengangkat pengungkapan dokumen internal Facebook atau Facebook Files pada 2019–2021, termasuk dampak algoritma terhadap kelompok ekstremis dan kesehatan mental pengguna muda.

Berikut 5 hal yang dinilai bahwa The Social Reckoning dianggap kehilangan kekuatan dari The Social Network, seperti dilansir dari laman Variety pada Jum'at (9/10).

1. Kehilangan Momentum dan Relevansi Cerita

The Social Network terasa mendesak ketika dirilis pada 2010 karena mengungkap sisi gelap Facebook saat platform tersebut sedang berkembang pesat. Sebaliknya, The Social Reckoning dinilai terlambat mengangkat persoalan yang telah diketahui publik, sementara lanskap teknologi dan kecerdasan buatan telah berkembang jauh sejak peristiwa yang dikisahkannya.

2. Pendekatan Penyutradaraan Kehilangan Kekuatan Visual

Film pertama memiliki gaya visual David Fincher yang tajam, gelap, dan mampu membangun atmosfer penuh ketegangan. Pada sekuelnya, Aaron Sorkin mengambil alih kursi sutradara sehingga dialog cerdas dan idealisme para tokohnya lebih menonjol daripada kekuatan visual yang menjadi ciri khas film sebelumnya.

3. Kedalaman Karakter dan Konflik Dramatis Berkurang

The Social Network menampilkan Mark Zuckerberg sebagai sosok kompleks yang ambisius, tertutup, dan rentan secara emosional melalui penampilan Jesse Eisenberg. Dalam The Social Reckoning, interpretasi Jeremy Strong terhadap Zuckerberg digambarkan terlalu tertutup secara emosional sehingga karakter tersebut terasa sulit dipahami dan kurang memberikan perkembangan dramatis yang kuat.