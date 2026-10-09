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Aulia Ramadhani
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.20 WIB

Lisa BLACKPINK Membuktikan Kepopulerannya, MV ‘SaWaDiKa’ Raih 200 Juta Penayangan

Lisa BLACKPINK. Sumber Foto: Soompi - Image

Lisa BLACKPINK. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Dalam waktu singkat, karya SaWaDiKa milik Lisa BLACKPINK mendapat atensi lebih dari para penggemar.

Dikutip dari laman Soompi, Jum’at (9/10), bakatnya yang mumpuni sebagai idol, membuatnya menapaki popularitas dalam waktu singkat.

Video musik terbaru Lisa dari BLACKPINK itu kabarnya telah mencetak rekor jumlah penayangan baru di YouTube

Prestasi itu diraih pada tanggal 8 Oktober sekitar pukul 08.00 KST, video musik untuk single pra-rilis terbaru Lisa, SaWaDiKa, melampaui 200 juta penayangan di YouTube.

Meraih perhatian, pencapaian ini diraih sekitar 34 hari setelah perilisannya pada tanggal 4 September pukul 09.00 KST.

Menariknya, SaWaDiKa menjadi video musik artis K-pop pertama tahun 2026 yang melampaui 200 juta penayangan.

Lisa diketahui berasal dari Thailand, ia juga merupakan anggota berbakat girlgrup BLACKPINK, yang berada dibawah naungan agensi YG Entertainment.

Ingin mengeksplorasi selera musiknya, ia mendirikan perusahaan manajemen artisnya sendiri bernama Lloud pada Februari 2024 untuk menghasilkan banyak karya.

Lalu, pada April 2024, ia menandatangani kontrak dengan RCA Records untuk merilis musik solo dalam kemitraan dengan Lloud.

Sebelumnya, single Rockstar dirilis pada 28 Juni 2024, yang menandai karya pertamanya di bawah Lloud dan RCA Records sejak ia meninggalkan YG Entertainment.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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