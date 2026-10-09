Pemeran My Bias, My Boss, Kang Hoon, Jalani Pembacaan Naskah Drama Happy Anding dengan Cho Hyun Chul

Pemeran Drama Happy Anding. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Baru saja sukses bermain di My Bias, My Boss, Kang Hoon kini terlihat melakukan pembacaan naskah drama baru Happy Anding.
Dikutip dari laman Soompi, Jum’at (9/10), drama yang tayang perdana pada 6 November pukul 22.30 KST ini menarik perhatian.
Kisah tentang perjalanan pendewasaan tiga komedian yang telah berjuang selama 10 tahun tanpa dikenal public akan dihadirkan
Sutradara Jung Ji Hyun, penulis Ahn Ah Reum, dan kreator Yang Hee Seung, bersama para pemeran termasuk Kang Hoon, Cho Hyun Chul, Kim Jung Jin, Lee Yi Dam, Moon Hee, dan Yoon Ga Yi juga hadir
Nantinya Kang Hoon akan berperan sebagai Kang Tae Gu, pemimpin trio komedi yang belum terkenal bernama Asura, ia memiliki hasrat terhadap komedi dan rasa tanggung jawab.
Tiba-tiba ia menghadapi titik balik dalam karier komedinya setelah berhadapan dengan kenyataan praktis dari profesi tersebut.
Menariknya, Cho Hyun Chul akan berperan sebagai Kim Nam Il, anggota Asura. Kim Nam Il telah menjalin hubungan asmara dengan kekasihnya, Lee Na Yeon (Moon Hee), selama 10 tahun.
Han Jun Seo (Kim Jung Jin) berperan sebagai, manajer Asura yang sangat hemat, kemudian Lee Yi Dam menjadi Go Eun Young, penggemar berat trio komedi Asura.
Moon Hee akan berperan sebagai kekasih Kim Nam Il, Lee Na Yeon, yang menggambarkan dinamika hubungan mereka yang telah berjalan selama 10 tahun.
Yoon Ga Yi akan berperan sebagai Go Ji Young, adik perempuan Go Eun Young, tim produksi menyatakan, "'Happy Anding' adalah kisah tentang anak muda yang bersama-sama menghadapi kegagalan.”
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